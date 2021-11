Ricardo Gareca jugó las Eliminatorias a México 1986, pero no llegó a ser campeón del mundo con Argentina. Su carrera es muy respetada, tanto como futbolista y como técnico, mucho más con la clasificación de Perú al Mundial y con la campaña para Qatar 2022. Antes de llegar a la selección peruana, el ‘Tigre’ vivió momentos que lo marcaron toda su vida.

Inició su carrera como futbolista profesional en Club Boca Juniors, donde estuvo tres temporadas para luego firmar por Club River Plate, junto a Óscar Ruggeri, también jugador Xeneize. Los refuerzos generaron polémica en los hinchas y para muchos de ellos fue una traición.

“Pensé que nos mataban a los dos. El día que nos pusimos la camiseta de River para El Gráfico, yo lo miraba a Oscar, él me miraba a mí y no entendíamos nada. Imagínate el contraste del azul y amarillo al blanco y rojo. ‘Nos van a matar’, decíamos con la mirada”, indicó Gareca en una pasada entrevista para El Gráfico.

La portada que inició su enemistad con los hinchas de Boca Juniors. (Foto: El Gráfico)

El pedido en Boca Juniors

El paso de Ricardo Gareca por River Plate fue corto, pero se hizo recordar por su buen promedio de goles. Sería fichado por América de Cali, por entonces un equipo millonario en el continente. Algunos de los jugadores importantes del plantel del equipo colombiano eran: Roberto Cabañas, Willington Ortiz, Julio César Falcioni y Carlos Ischia.

América de Cali llegó a cuatro finales de Copa Libertadores, tres con Gareca. Para mala fortuna del ‘Tigre’, perdió en todas. La más recordada ante River Plate en 1986, debido a dos momentos, el primero por obra de los hinchas Xeneizes: “Gente de Boca vino a decirme que si yo me ponía la camiseta de Boca abajo y la mostraba, me perdonaban mi paso por River”. Gareca no aceptó la propuesta porque asegura que nunca se metió con la hinchada.

La palabra del “Tigre”

En la final, América de Cali cayó 1-2 en Colombia. El partido de vuelta iba a ser con un Estadio Monumental reventando, pero no lo que no esperó, fue un momento tenso antes del partido: los hinchas de River los apretaron.

El mismo Gareca lo contó en una entrevista para El Gráfico: “Nos comimos un apriete importante. Nos faltó picardía, porque ya nos habían pasado el dato de que nos esperaban, pero Gabriel Ochoa Uribe (técnico de América de Cali) quería hacer el reconocimiento del campo. Fuimos el día anterior y nos amenazaron con revólveres”.

“Fue bravo, al paraguayo Cabañas le pegaron una patada, a mí me amenazaron, a Falcioni también, pasamos un mal momento. No tendríamos que haber ido al estadio ese día”, agregó Gareca.

En aquella final, el ‘Tigre’ enfrentó a su amigo Óscar Ruggeri. El partido finalizó 1-0 a favor de River Plate. Gareca terminó expulsado debido a un forcejeo con Alejandro Montenegro. River consiguió su primera Copa Libertadores.

La apuesta de Gareca

Actualmente, Ricardo Gareca es entrenador de la selección peruana, con la que pelea por un cupo al Mundial de Qatar 2022. Anteriormente, logró una histórica clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018, cita mundialista que se convirtió para Perú en la primera luego de 36 años.

Gareca asumió la dirección técnica de la bicolor en 2015, donde ha logrado incluso llegar a la final de la Copa América y su clasificación al Mundial. Su contrato finaliza con el término del actual proceso eliminatorio, donde restan 4 fechas y Perú se encuentra en el quinto lugar, que da pase al repechaje. Anteriormente, Perú llegó al Mundial luego de superar en el repechaje a Nueva Zelanda.

