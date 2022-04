Los logros de Ricardo Gareca con Perú han llevado a que sea cotizado como uno de los mejores a nivel de selecciones en Sudamérica, tanto que incluso se ha conocido del interés de equipos como Colombia y Chile para que los dirija con miras al siguiente proceso mundialista.

En ese sentido, el ‘Tigre’ aprovechó su última conferencia de prensa para responder a las pretensiones e otras selecciones para contar con sus servicios, una vez que su contrato con la selección peruana culmine.

“No voy opinar, porque uno empieza a confirmar cuando tiene un contacto oficial. Son todos rumores. Nosotros no nos permitiríamos como comando técnico tener un contacto oficial por el momento en el que estamos”, expresó el estratega argentino.

Gareca dejó claro que, mientras sea seleccionador de Perú, no se permitiría, siquiera, tener algún tipo de contacto con alguna otra federación.

“Nosotros confiamos en que nos va a ir bien; pero no tenemos la certeza de, si nos llegara a ir mal, tenemos que revertir, de nada sirve, en mi caso, arreglar un contrato con alguien para irme y arreglar en otro lugar”, sostuvo.

“Me haría perder el compromiso que yo tengo con la selección y con un país. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera hablar con alguien, ni con equipo ni con selección, estamos enfocados en el repechaje”, añadió.

Entonces, ¿Se queda en Perú?

Gareca también fue cauto al momento de responder en torno a una posible continuidad al mando del equipo bicolor.

“No lo hablaría en estos momentos. El contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021 pero tras la pandemia esto se prorrogó. Ahora con el repechaje, esto se extiende hasta ese partido. No me proyectaría a algo más. No porque esté conforme, pero en estos momentos solo nos enfocamos en ganar el repechaje y clasificar al Mundial”, indicó.

