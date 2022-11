El programa televisivo ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes en las que se ve al futbolista Yordy Reyna en una juerga, dos días antes del amistoso Perú vs. Paraguay. Sin embargo, la historia dio un vuelco de 180 grados.

En la nota se dio cuenta de la presencia del delantero del Charlotte de la MLS en el concierto de Bad Bunny, el que se llevó a cabo la noche del lunes. Además, se ve como, luego del recital, Yordy Reyna sigue la fiesta en una salsoteca .

“Mañana juega la selección, pero Yordy Reyna parece que prefiere concentrarse en salsoteca” , fue el titular con el que ‘Amor y Fuego’ presentó su ‘ampay’.

Un giro de 180 grados

No obstante, un bochornoso momento pasaron los conductores del programa Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre quienes, luego de que se emita la nota, tuvieron que pedirle disculpas al futbolista.

Lo que pasó es que al popular ‘Peluchín’ le tocó aclarar que Yordy Reyna no forma parte de la convocatoria de Juan Reynoso para los amistosos ante Paraguay (miércoles 16 de noviembre) y Bolivia (sábado 19 de noviembre).

Inicialmente, Reyna llegó al Perú para participar en el microciclo de la selección, como vino haciendo hasta hace unos días. Sin embargo, su nombre no apareció en la lista final para los amistosos.

“No está Yordy ¿Cuándo presentaron la lista? Hace dos días. Están convocados Bryan Reyna y Paolo Reyna. Ok, entonces la nota no era como se tituló, tenemos que hacer la aclaración porque él está de vacaciones, no está convocado y puede salir si quiere”, expresó un avergonzado ‘Peluchín’.

