Lo siguen. Sus buenas actuaciones en la liga mexicana llamaron la atención de Ricardo Gareca y tendríamos goleador para la fecha doble de marzo por las Eliminatorias para Qatar 2022. Según pudo conocer Trome, el atacante Santiago Ormeño quien viene destacando en el Puebla, sería la gran novedad en el llamado del ‘tigre’

El atacante, pasa por un gran momento y acaba de anotar un ‘hat trick’ en la goleada 4-0 del Puebla ante el Juárez por la fecha 8 de la liga azteca. Además, estamos ante la mejor versión de este atacante de 26 años que ya suma cuatro tantos en el torneo ‘Clausura Guardianes 2021′.

A Ormeño, el comando técnico lo viene siguiendo hace tiempo y ahora sus posibilidades han crecido para tener el esperado llamado. Esto porque Jefferson Farfán y Paolo Guerrero todavía no están recuperados al cien por ciento de sus respectivas lesiones y peor aún, para encuentros de alta competencia.

El festejo de Santiago Ormeño por conseguir su primer hat-trick. (Foto: EFE)

Además, para la próxima fecha doble, el único delantero que llegaría en buen nivel y con ritmo es Gianluca Lapadula del Benevento. Raúl Ruidíaz, que en anteriores convocatorias era el llamado a reemplazar a la ‘foquita´ y el ‘depredador’, sigue de vacaciones y su equipo Seattle Sounders recién empezará a jugar en abril en la MLS.





Otro cosa que le da un plus al posible llamado de Ormeño, es que el atacante juega en una ciudad que está por encima de los 2000 mil metros de altura y su adaptación para el choque en La Paz ante Bolivia no sería un problema. Incluso en 2019, el delantero jugó en Real Garcilaso y, si bien es cierto no destacó mucho y sólo anotó un gol, se aclimató bien a la altura de la ‘Ciudad Imperial’.

Santiago Ormeño jugó en Real Garcilaso y conoció la Ciudad Imperial.

En su día, se comentó que unas declaraciones del jugador refiriéndose a la ‘pulga’ Ruidíaz habían caído mal en el plantel y eso era un impedimento para que sea llamado. Sin embargo el cuerpo técnico, luego de escuchar las grabaciones, descartó que Ormeño haya hablado mal del que podría ser compañero en la selección.