Santiago Ormeño está decidido a consolidarse con la selección peruana y mira su presente como una oportunidad de oro, pese al regreso de figuras como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero al equipo para las Eliminatorias Qatar 2022. El peruano-mexicano reconoce que sus chances de ser titular aumentan para el partido ante Bolivia en La Paz.

“Voy a conocerlos el placer de conocerlo y estoy muy feliz. Como dice el profesor Ricardo Gareca, estamos todos y vamos con mucho optimismo”, dijo el delantero que no pudo convivir con ambos referentes de la ‘Blanquirroja’ ausentes en la última edición de la Copa América en Brasil.

El goleador de la Liga MX no se mostró confiado en las bajas que sufre la selección de Chile para este jueves en el Nacional. “No creo que haya favoritos esta son unas Eliminatorias sudamericana y todo puede pasar”, advirtió el atacante que llegó hace pocas horas a la concentración peruana.

Santiago Ormeño ilusionado con entrenar junto a Farfán y Guerrero (video: @santorme)

Ormeño fijo para jugar en La Paz

Ormeño reconoce que jugar en la altura de México le da cierta ventaja para ser una alternativa para el ataque de Perú ante Bolivia, en La Paz. “Estoy acostumbrado a jugar en altura, pero es el técnico quien decide finalmente. Si el profesor decide que esté ahí, daré lo mejor”, señaló el jugador que espera encontrarse con su primer gol.

“Claro que lo he soñado no solo con un gol, con varios. No tengo idea en cuál se puede dar, pero en el partido que tenga que jugar voy a ir a buscarlo con todo”, dijo con ilusión.

El jugador de la selección peruana reconoce que hay una cantidad de puntos que lo dejarían conforme al final de la jornada que enfrenta a Perú ante Chile, Bolivia y Argentina. “Yo me quedo tranquilo con los nueve puntos”, refirió.