La selección peruana cayó 1-0 ante México en lo que fue el debut de Juan Reynoso al mando de la escuadra ‘blanquirroja’. En dicho encuentro, el popular ‘Cabezón’ decidió utilizar a Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz como delanteros, sin embargo Santiago Ormeño no se salvó de las críticas.

Pese a no haber jugado, el delantero de las Chivas de Guadalajara se llevó una fuerte crítica por parte de un exseleccionado de la escuadra mexicana. Juan Carlos Medina acudió a su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a ‘Ormedeus’.

El ‘Negro’ Medina capturó el preciso instante en que Santiago Ormeño cantó el himno nacional del Perú, durante la ceremonia previa al encuentro amistoso. El exfutbolista cuestionó que haya entonado la canción patria cuando él nació en México.

“Si es mexicano, ¿por qué canta el himno de Perú? Bendito sea nuestro México” , es el texto que acompañó la imagen compartida por Medina.

Santiago Ormeño fue criticado por cantar el himno nacional antes del Perú vs. México. Foto: Captura.

Esto no es nuevo para Ormeño, quien fue blanco de críticas cuando firmó por el Guadalajara, club que se caracteriza con solo tener jugadores mexicanos.

“No es fácil, porque Chivas es un equipo en el que juegan puros mexicanos. Yo por jugar en la selección peruana para ellos soy peruano, que en realidad soy peruano y mexicano. Ha sido difícil, pero es parte del proceso. Mientras comiencen a salir las cosas, todo va a ir pasando poco a poco (…) En México soy peruano y en Perú soy mexicano, es algo con lo que hay que lidiar”, reveló anteriormente a Fútbol en América.

Juan Carlos Medina brilló en el fútbol mexciano en clubes como Atlas, América, Monterrey, San Luis, etc. Además, fue miembro de la selección mexicana que jugó la Copa América 2015 y estuvo a poco de jugar el Mundial Brasil 2014, no obstante no pudo estar en la justa mundialista por lesión.

¿Cómo quedó Perú ante México?

Perú no pudo con México y perdío 1-0 en el Rose Bowl de Los Ángeles, California por duelo amistoso de fecha FIFA. Juan Reynoso tuvo su primera experiencia al mando de la selección peruana. El equipo del ‘Cabezón’ tuvo buenos pasajes aunque aún debe pulir aspectos propios de asumir un nuevo estilo. Hirving Lozano anotó el tanto ‘tricolor’ tras una desatención de Marcos López.

Revive aquí el minuto a minuto del Perú vs. México.