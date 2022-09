Poco a poco, se va formando el grupo en Estados Unidos. Este domingo, Santiago Ormeño fue uno de los convocados que llegó al hotel de concentración de la selección peruana y no ocultó su felicidad por ser considerado por el entrenador Juan Reynoso en este nuevo ciclo, tras la salida de Ricardo Gareca.

“Estoy muy contento de formar parte. Es un nuevo comienzo. Esperemos sea magnífico este nuevo proceso. Ya conozco a Reynoso. Me ha dirigido, pero creo que eso no influye en nada. Me conoce y por algo estoy aquí. Espero continuar y poder dar lo mejor de mí como siempre ha sido”, señaló el delantero de Chivas, en diálogo con Fútbol en América.

Por otro lado, Ormeño destacó el regreso de Raúl Ruidíaz a la selección, luego de que no sea incluido en las últimas convocatorias de Gareca. “Es una pieza muy importante para la selección. No había sido tomando en cuenta en los últimos juegos, pero es un jugador muy importante. Todos lo sabemos. Hace goles todos los partidos, entonces, es positivo que esté aquí”, indicó.

Hubo tiempo también para que Ormeño se refiera a su presente en Chivas de Guadalajara y reconoció que el comienzo no ha sido nada fácil, luego de su paso por Puebla y León.

“No es fácil. Saben que Chivas es un equipo en el que juegan puros mexicanos, yo por jugar en la selección peruana, para ellos soy peruano. En realidad, soy peruano y mexicano. Sí ha sido difícil, pero es parte del proceso. Mientras me comiencen a salir las cosas, todo va a ir pasando poco a poco”, comentó.

¿Cuándo juega Perú vs. México?

Tras el frustrado intento por clasificar a Qatar 2022, Perú ya piensa en su preparación para encarar las Eliminatorias con miras al Mundial del 2026. Ahora al mando de Reynoso, la ‘Blanquirroja’ afrontará, este sábado 24 de septiembre ante México, su primer compromiso. El cotejo se jugará en el Rose Bowl, a las 8:00 p.m. (hora peruana).