Finalmente, se le abrió el arco al delantero Santiago Ormeño quien anotó el gol del triunfo del Chivas sobre Monterrey en la victoria por 1-0. Este tanto fue el primero del peruano-mexicano en el equipo de Guadalajara.

El gol no pudo llegar en mejor momento ya que, al ser en los últimos minutos (80′) y causar que las Chivas se queden con los 3 puntos, ha ayudado a apagar un poco las críticas que venía recibiendo por parte de los hinchas y algunos periodistas mexicanos.

“ Estoy muy contento. Me quito cierta presión de encima porque quieras o no es fuerte . Jugar en un equipo como este no es tan fácil como la gente cree, pero me preparo todos los días para que las cosas se me den”, indicó en diálogo con Chivas TV.

“Ahora me tocó ganar y el equipo ganó. Espero continuar en esa línea. Nosotros somos futbolistas y agradecido con la vida, con Dios y con mi familia”, agregó.

Asimismo, ‘Ormedeus’ aprovechó esta oportunidad par prometerle más goles a la hinchada de Chivas.

“Espero poder ganarme a la afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer. Este es el comienzo de muchísimos goles con este club”, sentenció.

Chivas se pone cariñoso con Ormeño

Como no podía ser de otra manera, los tapatíos festejaron a lo grande en sus redes sociales y el gran protagonista de la jornada ha sido el futbolista nacional. Apenas envió el esférico dentro de la portería de Esteban Andrada, el club expresó: “Carlos Cisneros filtra para Santiago Ormeño, define cruzado y la manda al fondo”.

No ha sido el único posteo con el héroe de la noche. A poco de cerrar el choque contra los ‘Rayados’, Chivas compartió una fotografía con la celebración del peruano. El artillero hizo un corazón con sus manos, mientras sonreía. A esa posta la titularon de la siguiente forma: “Te quiero mucho (TQM), Santiago Ormeño”.

Santiago Ormeño celebró su primer gol con Chivas. (Foto: Twitter)

Chivas reaccionó por el primer gol de Santiago Ormeño. (Foto: Twitter)