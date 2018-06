Sergio Peña llegó a Lima tras despedirse de la selección peruana al darse a conocer que no formaría parte de los 23 convocados oficiales a Rusia 2018 . El futbolista arribó al aeropuerto Jorge Chávez en las primeras horas de la mañana y brindó unas cortas declaraciones.

Sergio Peña , ya más tranquilo tras despedirse de sus compañeros de la selección peruana , volvió a resaltar que él siempre apoyará a sus compañeros. Además, indicó que se preparará para volver a ser parte de una campaña mundialista.

"Todo está bien. Voy a apoyar a mis compañeros, estoy al máximo con ellos, al 100%. Me dolió mucho porque es un sueño que tengo desde pequeño, lamentablemente no se ha podido dar, pero soy joven todavía y tengo mucho por demostrar, tengo una carrera. Ahorita no se pudo, pero más adelante a lo mejor sí" declaró Sergio Peña.

El futbolista también resaltó que el dolor de no pertenecer a la selección peruana que irá a Rusia 2018 sí fue muy grande, pero está contento por la hazaña que logró la bicolor de ir a la Copa del Mundo después de 36 años.

"Es un dolor muy grande, pero a la vez estoy contento porque sé que hemos clasificado al Mundial, vamos a estar en la Copa del Mundo. Soy parte de lo que se logró y ahora me queda apoyar a mis compañeros", indicó Sergio Peña.

Además, el deportista indicó qu e Paolo Guerrero, quien es su tío, conversó con él y negó que su llegada a la selección peruana lo haya dejado fuera a él, pues todo fue decisión táctica de Ricardo Gareca . Por eso, se alegró que el capitán volviera al equipo.

"Paolo es familiar mío, habló conmigo. Está feliz porque puede jugar. La verdad estoy muy contento por él y esperemos que en el mundial se puedan hacer bien las cosas", puntualizó Sergio Peña.

