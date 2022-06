Luego de la derrota ante Australia y quedar fuera de la Copa del Mundo, los jugadores de la selección peruana han permanecido herméticos, más allá de algún pronunciamiento en sus redes sociales. Lo único que se ha podido conocer de su actual sentir ha llegado a través de versiones de allegados.

El exportero de la selección peruana, Diego Penny, aseguró haber conversado con André Carrillo, quien le contó algunos detalles de la tanda de penales, incluyendo los bailes distractores del portero australiano Andrew Redmayne.

“Ayer conversé con André Carrillo por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales pero no sabían el tema del arquero (Andrew Redmayne) . El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”, manifestó en diálogo con RPP.

“Nadie se esperaba llegar a esa instancia, seguro ni el comando técnico. Pero no pasaron la situación del ‘arquero bailarín’ a los jugadores. Cuando el jugador pateaba, el arquero ya estaba tirado hacia un lado”, añadió.

Penny descartó que la acción de Redmayne, aquella en que tira las anotaciones de Gallese haya influido en la derrota peruana. “Pedro es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros. No pudimos hacer el gol que nos faltó para clasificar”, expresó.

Finalmente, el portero se manifestó a favor de la permanencia de Gareca. “El profesor siempre analiza todo el contexto y cada detalle. Creería que si sigue sería genial para todos, pero también dejando a alguien que trabaje con él para más adelante”, sentenció.