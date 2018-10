Selección peruana: Estas son las consecuencias de posible desafiliación de la FIFA |VIDEO |FOTOS

Luego que el Congreso de la República aprobara, en primera instancia, modificar la Ley de Fortalecimiento de la FPF, la FIFA estaría a punto de ejecutar su sanción más drástica y la primera afectada sería la selección peruana que no podrá disputar sus amistosos con Ecuador y Costa Rica el 15 y 20 de noviembre.



1. Perú además no podría participar en ninguna competencia organizada por la FIFA, (Eliminatorias, Copa del Mundo, Copa América, Sudamericano Sub-20, Sudamericano Sub-17, Mundial Femenino, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y los árbitros también quedarán suspendidos internacionalmente.



2. Los clubes peruanos no podrán hacer transferencias ni incorporar jugadores, ya que la FIFA regula este tipo de negociaciones entre los clubes de los países afiliados a su organización. (Art. 16 Estatutos de la FIFA)



3. La única manera de volver a afiliarse a la FIFA, tras haber sido excluido por injerencia gubernamental, es con la reposición del presidente que fue afectado por dicha norma. en este caso Edwin Oviedo.



Hay que recordar que el 24 de noviembre del 2008 la FIFA sancionó un mes a la FPF, luego que el IPD no reconociera la reelección de Manuel Burga. Ese año se perdió la sede del campeonato Sub-20 del 2009 y el torneo se jugó en Venezuela.



En el sorteo de la Copa Libertadores, los clubes nacionales aparecieron como Vacante 1, Vacante 2 y Vacante 3. Aquí se pudo perder las vacantes si el conflicto duraba más de 30 días. Finalmente, la Selección Peruana de futsal Sub-20 no jugó en el Sudamericano de dicho año.