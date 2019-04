Selección peruana: Los convocados de Nolberto Solano para los Juegos Panamericanos

Nolberto Solano , técnico de la selección peruana que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, definió a sus convocados para el primer microciclo del cuadro nacional.



Nolberto Solano, técnico de la selección peruana que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, definió a sus convocados para el primer microciclo del cuadro nacional.



Los primeros elegidos del asistente de la bicolor absoluta fueron citados este miércoles para la jornada inicial de entrenamientos de la repesentación masculina de cara al desafío, que se desarrollará el próximo lunes a las 9:00 de la mañana en la Videna.



Entre los convocados destaca el nombre de Mauricio Montes, experimentado atacante de Ayacucho FC que podría ser uno de los tres refuerzos que acompañarán a los seleccionados sub 23, al igual que Carlos Cáceda, también considerado en la nómina.



Kevin Quevedo, Fernando Pacheco, Aldair Fuentes, Jesús Pretell, Jesús Barco, son algunos de los futbolistas juveniles con minutos en la Liga 1 que fueron citados por Nolberto Solano, quien no descartó a Yuriel Celi, una de las figuras del Sudamericano sub 17.



En los Juegos Panamericanos Lima 2019, la selección peruana liderada desde el banquillo por Nolberto Solano integrará el grupo B junto a sus similares de Jamaica, Honduras y Uruguay.

Lista de convocados para el primer microciclo de la selección peruana que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: @SeleccionPeru) Lista de convocados para el primer microciclo de la selección peruana que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: @SeleccionPeru) Lista de convocados para el primer microciclo de la selección peruana que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: @SeleccionPeru)

Lista de convocados:



Carlos Cáceda (Melgar)

Ágel Zamudio (Unión Comercio)

Emile Franco (Sporting Cristal)

Carlos Cabello (Cantolao)

Gianfranco Chávez (Sporting Cristal)

José Luján (Universidad San Marrtín)

Eduardo Rabanal (Deportivo Municipal)

Aldair Fuentes (Alianza Lima)

Jefferson Portales (Universidad San Martín)

Leonardo Miflin (Melgar)

Junior Huerto (Universidad San Martín)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jesús Barco (Universitario)

Yamir Oliva (Universidad San Martín)

Brandon Palacios (Universidad San Martín)

Jordan Guvin (Universidad San Martín)

Gerald Távara (Sporting Cristal)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Oslimg Mora (Universidad San Martín)

Hideyoshi Arakaki (Melgar)

Luis Acuy (Pirata FC)

Fernando Pacheco (Sporting Cristal)

Mauricio Montes (Ayacucho FC)

Paulo Gallardo (Sporting Cristal)

Yuriel Celi (Cantolao)