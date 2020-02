El Estadio Nacional no cuenta con el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), indispensable para que albergue cualquier tipo de evento. Esto compromete en primer orden a Sporting Cristal, que tiene planificado ser anfitrión de Barcelona de Guayaquil este jueves en el Estadio Nacional y aún no recibe garantías para jugar por la Copa Libertadores en el escenario. La casa de la selección peruana también corre el riesgo de no estar habilitada para el inicio de las Eliminatorias.

La Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) resolverá si el club rimense puede usar el coloso para recibir al cuadro ecuatoriano por la fase 2 del torneo a pesar de la irregularidad, que no podría ser subsanada para el debut como local de la bicolor ante Brasil en el proceso clasificatorio a Qatar 2020.

Los cerveceros no podrían solicitar el cambio de sede para su revancha ante los ‘toreros’ por falta de tiempo y si no reciben garantías tendrían que actuar sin público a puertas cerradas en el fortín de la calle José Díaz, informó este martes Enrique De la Rosa, reportero de ESPN, en la edición peruana de ‘SportsCenter’.

Sporting Cristal afronta la revancha de su eliminatoria copera ante Barcelona este jueves, a las 7:30 de la noche (hora peruana), mientras que la esperada recepción de la ‘Blanquirroja’ a la ‘Canarinha’ por la segunda jornada de las Eliminatorias está programada para el próximo martes 31 de marzo a las 9:15 p.m.