Este lunes el entrenamiento de la selección peruana sub-17, dirigida por el profesor Víctor Reyes tendrá cuatro sorpresas dentro de su grupo de jugadores. Se trata de Gabriel Chávez (New Yor City CF - EE. UU.), John Cortez (New York Red Bulls- EE. UU.), Sébastien Vinatea (AS St - Lamber - Canadá) y Robin Ottosson (Malmo FF - Suecia), quienes se sumaran a este nuevo microciclo.

Justamente TROME se contactó con Sébastien Vinatea (AS St - Lamber - Canadá) para qué nos hablé de él y las expectativas que tiene en este microciclo. Ojo en su caso ya trabajó con la selección peruana en la sub-15.

“Me encanta el fútbol y es mi pasión. Mi objetivo es lograr ser futbolista profesional y obviamente jugar con la selección peruana. Yo nací en Canadá y juego en ese país. Mis papás son peruanos y soy portero desde los 10 años. Ahora, tengo 16 años y estoy con ganas de ya iniciar entrenamientos con Perú”, nos cuenta emocionado Sébastien Vinatea (AS St - Lamber - Canadá) en exclusiva para TROME.

¿Cómo se dio el contacto con la selección peruana? Sébastien Vinatea nos lo cuenta: “Todo empezó en el 2018 cuando fui a entrenar con Alianza Lima, querían que me quedé, pero era muy joven y no tenía donde quedarme. Luego, el profesor de arqueros de Alianza Lima, César Rojas habló de mí al profesor de la selección, Teddy Ramirez. Entonces, después de unas semanas, el scout de la selección peruana se contactó con mi padre y le pide videos de los partidos . Y bueno en el 2019 me invitan a un microciclo sub-15”, manifestó.

“Admiro a Pedro Gallese, Yann Sommer y Keylor Navas, Voy a dar todo en este microciclo para quedarme y encontrar un club aquí”, afirmó.

¿Cómo es el fútbol en Canadá? El joven portero del club AS St - Lamber - Canadá, Sébastien Vinatea señaló lo siguiente: “Te diría que la infraestructura son muy buena y desde los últimos cuatro años se ve una progresión”, sentenció.

Trayectoria de Sébastien Vinatea

POSICION JUGADOR

• Campeón del torneo de Boisbriand, con la selección U9 Brossard (1 gol final)

• Campeón Torneo ’'Inside Catalogne” Lachine U10, equipo de Brossard (Mejor jugador revelación-Defensa)

• Campeón del torneo de Lac Saint-Louis, equipo Brossard U10

• Campeón del Torneo Provincial de Québec Charlesbourg, equipo Brossard U10

• Finalista del torneo Boisbriand U10, equipo Brossard U10

• Campeón de la Asociación de Fútbol de Monteregie años 2013, 2014.

POSICION: ARQUERO

• 3er lugar: Disney Cup International, equipo Liceo Los Leones U10AA, (mejor

portero de su categoría) ESPN, Orlando-Florida.

Club Impact de Montreal 2015

• Campeón del torneo Saint-Leonard U13AA, con el equipo Impact Academia de Montréal, 2016

• Finalista del torneo amistoso de alto nivel Longueuil U13AA, con el equipo Impact

Academia 2016

Club de Soccer de Longueuil (CSL)

• Campeón interligas South Shore 2016, 2017, 2019

• Mejor ARQUERO en el Torneo ’'Mauro Biello’' año 2017 catégoria U14AA, organizado por la Academia Impact de Montreal.

• Debuta con el equipo U16AAA siendo 3 años menor y juegan contra el puntero de la liga U16AAA, de visita manteniendo su arco en cero, triunfo!

Club Alianza Lima- FPF

• Invitado a pruebas 15 días en agosto de 2018 y en 2019 Prof. César Rojas, Seguimiento de la categoría 2004 para posible incorporación en febrero-marzo 2020.

• Federación Peruana de Fútbol FPF, invitado al Microciclo # 16- Julio 2019

Club A.S. St-Lambert 2020

• Nuevo club logrando la 1er Posición en la liga 16AAA quedando como portero titular en el equipo, al cual lleva a la 1ra posición en los partidos decisivos.

• Escuela De Mortagne PROGRAMA ESPECIALIZADO: Sport-estudios con concentración en el programa de fútbol élite 5to de secundaria, Específico GOALKEEPER EUROPEAN FORMATION.