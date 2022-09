El triunfo por penales de Alianza Lima sobre Melgar en las semifinales del Torneo de Reservas tuvo un claro protagonista. Sebastien Pineau marcó dos goles en el partido y falló un penal en la definición. Sin embargo, los íntimos llegaron a la final.

TE VA A INTERESAR | Marcos López: de valer ‘sencillo’ en Cristal a costar esta fortuna en Feyenoord

Más allá de eso, el conocido como ‘Cavani peruano’ fue consultado en torno a su decisión, si jugará por la selección sub 20 de Perú o Chile, equipos que lo han convocado para entrenar en distintos microciclos.

Pineau, quien tiene nacionalidad peruana, chilena y francesa, aseguró que acudirá a la convocatoria de Chile y luego tomará una decisión. El atacante mencionó que aún no tiene nada claro y que “todo puede pasar”.

“ Aún no tengo nada claro y todo puede pasar mientras que no juegue el Sudamericano. Por ahora, yo estoy concentrado en ganar este título con Alianza, luego tendré una gira con la Sub 20 de Chile por España y más adelante tomaré una decisión si jugar por Perú o Chile” , señaló a Radio Ovación.

Sobre el partido ante Melgar, se mostró satisfecho por la labor de su escuadra y por sus goles. Además, dejó en claro que uno de sus sueños es jugar en el primer equipo de Alianza Lima.

“Sin duda fue un partido muy peleado. Melgar viene haciendo bien las cosas a lo largo del torneo pero, a pesar de tener uno menos en la cancha, fuimos superiores en todo momento. En lo personal, estoy contento porque se ganó y por los dos goles que anoté”, manifestó.

“Tengo vínculo contractual de por medio con Alianza y ojalá se dé para jugar en el primer equipo. Cuando me llamen, ahí estaré para defender a morir esta camiseta de Alianza Lima” , añadió.

Sebastien Pineau, quien anotó un doblete ante Melgar, aseguró que está a la orden para jugar y dejarlo todo por el primer equipo blanquiazul. El delantero del club íntimo dijo también que aún no define si jugará por la Sub 20 de Perú o Chile.



📹 @negrinilosabe9 pic.twitter.com/7rOjR8tuBJ — Ovacion.pe (@ovacionweb) September 14, 2022

Roverano revela charla con Pineau: “No puedes estar yendo y viniendo”

En diálogo con RPP, Gustavo Roverano, director técnico de la selección peruana sub 20, manifestó que habló con el ‘Cavani peruano’ y que en todo momento le expresó que la decisión era íntegramente del jugador, pero que tenía tomar una opción lo más pronto posible.

“En el caso de Sebastien, en el primer microciclo en marzo en Chincha, hablé bien claro con Sebastien porque él tenía que decidirse. No podía estar yendo a un lado y para el otro (Perú y Chile). No lo iba a presionar”, señaló el popular ‘Máscara’.

“Él tenía que jugar donde él quiera jugar, con nosotros o con Chile. Le dije: yo no te puedo prometer absolutamente nada, ninguno entrenador te puede prometer nada. Yo no te puedo prometer algo que no sé si te la puedo cumplir, esto te lo vas ganando en el día a día”, añadió.