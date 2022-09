El entrenador de la selección peruana sub 20, Gustavo Roverano, no se quedó callado en torno a la decisión del futbolista Sebastien Pineau, quien decidió acudir a la convocatoria del representativo de Chile de dicha categoría.

En diálogo con RPP, Roverano manifestó que habló con el ‘Cavani peruano’ y que en todo momento le expresó que la decisión era íntegramente del jugador, pero que tenía tomar una opción lo más pronto posible.

“En el caso de Sebastien, en el primer microciclo en marzo en Chincha, hablé bien claro con Sebastien porque él tenía que decidirse. No podía estar yendo a un lado y para el otro (Perú y Chile) . No lo iba a presionar”, señaló el popular ‘Máscara’.

“ Él tenía que jugar donde él quiera jugar, con nosotros o con Chile. Le dije: yo no te puedo prometer absolutamente nada , ninguno entrenador te puede prometer nada. Yo no te puedo prometer algo que no sé si te la puedo cumplir, esto te lo vas ganando en el día a día”, añadió.

Como se recuerda, Pineau nació en Santiago de Chile, tiene madre peruana y padre francés. Gracias a todo ello, el delantero tiene la opción de jugar por las selecciones de Francia, Perú y Chile. De hecho, el futbolista que milita en Alianza Lima ha sido considerado en algún momento en convocatorias de los dos últimos países.

Pineau, de 19 años, es uno de los tres elementos que juegan fuera de Chile que fueron tomados en cuenta por Ormazábal. Los otros dos son el arquero Vicente Reyes (Atlanta United, de Estados Unidos) y el defensa Tomás Avilés (Racing Club, de Argentina).

