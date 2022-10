Gustavo Roverano rompió su silencio en torno a su salida de la dirección técnica de la selección peruana sub 20. Asimismo, explicó el proceso que llevó al delantero de Alianza Lima, Sebastien Pineau, a elegir a la selección chilena.

TE VA A INTERESAR | Alianza Lima: la lista de los posibles refuerzos para la temporada 2023

Como se sabe, Pineau tiene nacionalidad peruana, chilena y francesa, por lo que podía ser convocado por cualquiera de esas selecciones. Roverano afirmó haber conversado con él y, en primera instancia, el atacante le dijo que quería jugar por Perú.

“Yo conversé con él, le dije que no me parecía que esté yendo y viniendo y que sería bueno que se decida. Él me dijo que quería jugar por Perú y que iba a jugar algunos partidos con Chile porque y se había comprometido pero que después volvía”, indicó en A Presión Radio.

“Yo no le prometí que sería titular ni nada, él se lo tenía que ganar con su esfuerzo, lo que sí le dije es que lo tenía considerado”, añadió.

No obstante, con el pasar de los partidos, Pineau pareció inclinarse más por ‘La Roja’, incluso, fue convocado para los Juegos Odesur por Chile y decidió acudir. La razón que le dio el aliancista a Roverano fue que sentía presiones familiares.

“El siguiente partido que teníamos nosotros era con Chile. Lo cité y él me dijo de que estaba confundido porque tenía presión de la familia y que quería esperar . Yo le dije que no me parecía. Para mi la selección es de querer, no es por obligación ni por dinero”, sentenció.

Tuvo discrepancias con Arakaki

El también exarquero de Alianza Lima manifestó que renuncia se dio por ciertas incomodidades al momento de trabajar y algunas discrepancias con el Director de Menores, Ernesto Arakaki.

“No me sentía feliz, representado, no estaba trabajando como quería y si uno no se siente feliz, no tiene sentido seguir”, expresó.

“ Tuve discrepancias con Ernesto por la metodología y la forma de juego, no me pude adaptar a las indicaciones con insistencia que le daban a mis asistentes en los partidos mientras yo dirigía. No me gusta que me impongan cosas. Pero en el tema de jugadores no tuve problemas, nadie me impuso nada, elegí a quien yo quise”, agregó.