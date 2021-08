Los torneos Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 fueron suspendidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), debido a los estragos provocados por la pandemia del Covid-19. El evento Sub 20 iba a disputarse en Venezuela en febrero de 2021, pero luego fue postergado y, finalmente, suspendido.

Esta decisión del ente deportivo en Sudamérica cambió los planes en Videna del profesor Víctor Reyes, técnico de la categoría sub-20 de Perú, que en un primer momento tenía programado un microciclo para esta semana.

TROME consultó a su fuente de la FPF y nos comentó lo siguiente: “Teníamos un microciclo para esta semana, pero lo hemos cancelado. Pero vamos a seguir trabajando con este universo sub-20 y sub-18 como sparring ya que cuando Ricardo Gareca hace sus convocatorias para la selección mayor, siempre nos piden chicos como sparring”, sentenció.

De hecho, que está decisión cayó como agua fría para el técnico peruano que ya tenía mapeado y elegidos a sus chicos con miras a ese Sudamericano. Ahora, seguirán evaluando a los jóvenes aprovechando el entrenamiento de la selección mayor.