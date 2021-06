No deja que lo suban al columpio, ni que le vendan falsas promesas. Carlos Alberto Navarro, el popular ‘Tigrillo’, reconoció que las oportunidades para que la selección peruana pueda llegar al Mundial de Qatar 2022 son casi nulas y que el milagro que espera Ricardo Gareca estaría en la próxima Copa América 2021.

¿'Tigrillo’ estamos fuera de Qatar 2022?

Mira, necesitamos oxígeno, cama UCI, desfibrilador y dos curas, porque uno no es suficiente. Lo único que nos puede salvar es un milagro o que el brujo que tuvo Ricardo Gareca en la última eliminatoria reaparezca, lo cual está bien jo...

Muchos ya están pidiendo al Cabezón Reynoso para que tome la selección ¿opinas lo mismo?

Creo que Ricardo Gareca se debe quedar hasta la Copa América 2021, basado en que los mejores niveles de competencia que Perú adquirió fueron después de estos torneos, por el hecho de estar casi 30 días todos juntos desayunando, almorzando y cenando sin poder juerguear y enfocados en la competencia. Esa es la última esperanza.

¿Si no hay mejoría, le pides que renuncie?

No le voy a pedir que ponga su cargo a disposición, porque nadie que gane 300 mil lucas mensuales va a renunciar. Pero si no es así tendrán que decirle “Hasta aquí te trajo el río”.

En la última Copa América no se empezó bien, pero las cosas se arreglaron.

Claro, después de la fiesta que fue la concentración en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. Gareca cierra la puerta a la prensa, a los ayayeros y Perú se vuelve a encontrar, llegando hasta la final.

“SOMOS ‘CARNE BOBA’”

No estamos jugando bien y eso es innegable ¿no?

La selección peruana no juega hace siete meses y eso se nota. Tampoco está jugando bien Colombia, Chile y Argentina. Estamos todos en el mismo saco. La diferencia es que nosotros tenemos menos calidad individual de jugadores y, además, somo ‘carne boba’ para jugar Eliminatorias.

¿Lo dices por la expulsión de Trauco?

Mira. A Carlos Zambrano lo hizo expulsar Neymar y ayer a Miguel Trauco lo hizo expulsar Juan Guillermo Cuadrado. Nosotros no sabemos sacar provecho de esas cosas y nos ganan el vivo siempre. Ese Cuadrado es recontra pende...

¿Te convenció el ‘Bambino’ Lapadula?

Fue contagiante su entrega. La luchó, se ganó su amarilla y ese intento de larga distancia fue bastante bueno. Hay cosas que te transmiten buenos mensajes. A pesar de no ser de mi simpatía, Gianluca Lapadula, estuvo bastante bien.

En redes sociales ya lo proyectan como el nuevo ‘Chorri’...

Noooo. Para eso le falta mucho, pero con buenas intenciones no alcanza. La fuerza de Perú siempre ha sido lo colectivo.

Tu ojo de Tigrillo que más observó

Que los que menos se equivoca, también empezaron a equivocarse. Pedro Gallese que siempre es correcto ayer se metió un cag... Los expulsan a Trauco y después Renato Tapia también se equivoca.

¿Cómo viste a André Carrillo y a Cuevita?

No están en el nivel que se les conoce, ni en el nivel que mostraron en el camino a Rusia 2018. El buen momento de Renato Tapia y de Pedro Aquino no se ha expresado en el colectivo de la selección peruana y no está funcionando el equipo.

¿Piensas que podemos sumar ante Ecuador?

Uffff es super jodi... Ahora, depende mucho de cómo le vaya a Brasil con Ecuador. Igual ellos no van a salir con todo allá, saben manejar la altura y a eso le aumenta su fuerza. Espero que Perú pueda hacer rotar el balón.

¿Faltó alguien o había que cambiar sistema?

No faltó nadie. Creo que la cosa era poner una línea de tres volantes con Pedro Aquino, Yoshimar Yotún y Renato Tapia. Creo que así se tuvo que arrancar y se tendría que ordenar de esa forma cuando se enfrentan a cuatros elecciones: Colombia, Argentina, Brasil y Chile.

