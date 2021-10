El carismático Tío Lenguado, veterano influencer quien ganó miles de seguidores ayudando a ahorrar dinero a la hora de elaborar diversos platillos de la cocina nacional, ayer saboreó un amargo momento tras la derrota de la selección peruana 1-0 ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022.

Carlos Guerra, el verdadero nombre del Tío Lenguado, al igual que muchos fanáticos de la ‘Blanquirroja’ se mostró confiado en una victoria histórica de los dirigidos por Ricardo Gareca en La Paz y apostó 200 soles al triunfo del equipo nacional. El cocinero empezó a frotarse las manos con la expulsión de Henry Vaca que daba a Perú ventaja numérica, sin imaginar el triste resultado.

El popular personaje esperaba llevarse al bolsillo más de 610 soles con el ‘golpe’ en Bolivia, pero no contó que un error de Christian Cueva, quien perdió el balón por meter una huacha a un rival, lo dejaría con las manos vacías, pues esa jugada terminaría en el 1-0 a favor del cuadro verde y la tristeza para el conocido youtuber.

Tío Lenguado perdió por apostar al Perú vs Bolivia (Video: @descocaos)

Instantes previos al partido desde el Instagram “Descocados”, el hijo del Tío Lenguado compartió las expectativas sobre el duelo “Acabo de meterle 200 soles a Perú. Si gano felicítenme, pero si pierdo no me lo digan por favor porque me sentiré mal”, compartió Lorenzo Guerra y aclaró que su padre colaboró con la mitad de la apuesta.

