La poderosa selección alemana, cuatro veces campeona del mundo y ganadora de varias eurocopas, será el próximo rival del seleccionado que dirige Juan Reynoso. El choque está pactado para el 26 de marzo en Mainz y sin duda será una gran oportunidad para ver la respuesta de Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula ante Marc André Ter Stegen, Joshua Kimmich y Leon Goretzka entre otros cracks teutones.

El choque promete por la calidad del rival, que si bien es cierto no hizo un buen mundial, es uno de los grandes. A lo largo de la historia la blanquirroja jugó amistosos con selecciones top y en esta nota recordamos algunos de los encuentros entre los que sin duda destaca el triunfo ante la Francia de Michel Platini en el París.

Francia vs Perú 1982

Como preparación para participar en el mundial España la selección hizo una gira por el viejo continente y uno de los rivales fue el seleccionado galo. El 28 de abril del 1982, el cuadro de Tim dio una exhibición en el Parque de los Príncipes y venció 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas a un equipo que luego terminaría cuarto en la Copa del Mundo.

El seleccionado de Tim sorprendió al mundo ganando a Francia en el Parque de los Príncipes.

Esa noche al combinado nacional le salió casi todo y hasta hoy se comenta el toque de César Cueto y Julio César Uribe ante unos galos que se volvieron locos ante el ‘chocolate’ peruano. El ‘Diamante’ y el ‘Poeta de la Zurda’ se lucieron ante un Michel Platini que era la referencia de ese cuadro que dirigía Michel Hidalgo.

Holanda vs Perú 1998

El 10 de octubre de 1998 el seleccionado que dirigía Juan Carlos Oblitas enfrentó a Holanda en el Philips Stadium de Eindhoven. El equipo ‘tulipán’, que venía de quedar tercero en el mundial de Francia, fue muy superior desde el primer minuto y se impuso 2-0 ante un equipo peruano que tuvo en sus filas al recordado Carlos ‘Kukín’ Flores que debutó ese día con la blanquirroja.

Este fue el once que jugó ante Holanda en 1998 (Subido a YouTube por Kenny Romero. Tomado de América TV)

Junto al chalaco, también se estrenaron con la blanquirroja Óscar Ibáñez, Gregorio Bernales que junto a Nolberto Solano, Juan Jayo, Juan Reynoso, Roberto Palacios, José Pereda entre otros, poco pudieron hacer para controlar a los locales que alinearon a figuras como Edwin Van der Sar, Jaap Stam, Frank De Boer, Phillip Cocu, Ronald De Boer, Clarence Seedorf, Edgard Davids, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert que fueron dirigidos por Frank Rijkaard.

España vs Perú 2008

El ciclo de oro del seleccionado español que consiguió dos Eurocopas y un Mundial inició precisamente el 2008 con un amistoso ante Perú. El 31 de mayo en el Nuevo Colombino de Huelva la ‘roja’ jugó ante el cuadro de ‘Chemo’ del Solar y se impuso 2-1 con un tanto en el último minuto de Joan Capdevila.

El once de Luis Aragonés, que un mes después se adjudicaría el torneo de Austria y Suiza, no lo tuvo nada fácil ante un Perú que descontó vía Hernán Rengifo. El otro tanto de los europeos fue obra del ‘guaje’ David Villa. En ese encuentro por la blanquirroja estuvieron entre otros, Leao Butrón, Alberto Rodríguez, Guillermo Salas, Nolberto Solano, Rinaldo Cruzado, Martín Hidalgo, Daniel Chávez y Paolo Guerrero.

Inglaterra vs Perú

Mejor escenario y rival para debutar como técnico de Perú no pudo tener Pablo Bengoechea. El uruguayo se estrenó como DT de la bicolor en el mítico Wembley un 30 de mayo de 2014 enfrentando a Inglaterra. Ese día el once del charrúa cayó 3-0 ante un once inglés que tuvo en sus filas a Steven Gerard y Wayne Rooney.

Por la blanquirroja estuvieron entre otros, Luis Advíncula, Alexander Callens,Yoshimar Yotún, André Carrillo y Jean Deza que fue el que más inquietó el arco defendido por Joe Hart. El hoy jugador de Cienciano no se escondió y fue el único que disparó con peligro a la portería local. Daniel Sturridge, Gary Cahill y Phill Jagielka anotaron para los locales.

Croacia vs Perú 2018

Un resultado que ilusionó mucho a la hinchada peruana fue el triunfo 2-0 conseguido ante Croacia el 23 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami. La selección se preparaba para participar en el Mundial de Rusia al igual que el cuadro balcánico que terminaría jugando la final de la Copa del Mundo ante Francia.

En un escenario donde la mayoría fueron aficionados de la blanquirroja, el once del ‘Tigre’ impuso condiciones. André Carrillo y Edison Flores anotaron para un Perú que controló las acciones a pesar de tener enfrente a jugadores de la talla de Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic y Marcelo Brozovic que terminarían destacando en el mundial.

Alemania vs Perú 2018

El segundo encuentro de preparación del equipo de Ricardo Gareca de cara a las eliminatorias para Qatar 2022 fue ante la poderosa Alemania el 9 de septiembre en el Rhein Arena de Sinheim. El encuentro fue disputado y terminó con la victoria 2-1 para los teutones que aprovecharon un error defensivo en los minutos finales para imponer condiciones.

Luis Advíncula en gran jugada individual venció a un Marc André Ter Stegen que algo más pudo hacer para detener el remate del ‘rayo’. El buen juego de Christian Cueva, Jefferson Farfán no fue acompañado por una zaga en la que los puntos bajos fueron Miguel Trauco, Anderson Santamaría y un debutante Marcos López. Julian Brandt y Nico Schulz anotaron para los germanos.

TE PUEDE INTERESAR

TAS ratifica sanción a Christian Cueva y Pachuca: falló a favor de Santos, que recibirá millonario pago

El ‘Gato’ del puerto estuvo el fin de semana en el balneario de Santa María

Alianza Lima: Chicho Salas habría rechazado asesor y preferiría seguir con su mismo grupo de trabajo

‘Coyote’ Rivera en ‘La Fe de Cuto’: Cómo se lleva con Paolo, la Libertadores, el apodo del ‘General de las trampas’ y más