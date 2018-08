Selección peruana: Así se vería la nueva camiseta para amistosos con Holanda y Alemania [VIDEO Y FOTOS] 

Laselección peruana cambia de piel y de objetivos cuando este 6 y 9 de setiembre empiecen a escribir, ante las selecciones Holanda y Alemania, una nueva historia pensado en la Copa América 2019 y el Mundial de Qatar 2022. Ricardo Gareca ya realizó su nueva convocatoria y la novedad, en las próximas horas, será el diseño de su la nueva camiseta de la 'Blanquirroja'.



La marca deportiva que viste a la selección peruana ya hizo un adelanto de la indumentaria que lucirán los convocados por Ricardo Gareca, para ambos duelos en Europa. Además se conoció que este mismo diseño sería el que tendrá vigencia para la participación en la Copa América 2019.



La nueva indumentaria de entrenamiento para la selección peruana será básicamente de color blanco con ribetes rojos y negros. Mientras que Ricardo Gareca y todo su comando técnico usarán otro diseño de camiseta con cuello y de colores enteros (rojo y Negro) con el escudo de la FPF sobre el pecho.



En medio de esta expectativa por la nueva camiseta de la selección peruana se han filtrado más de un posible modelo, que habría salido a la luz de acuerdo a lo ya presentado por la firma Marathon, un modelo parecido a lo que fue la camiseta en la Copa América Centenario.



Otra versión de camiseta sería una con cuello que la selección peruana no luce desde hace once años. El ancho de la franja y el lugar del escudo no se moverán .