Un día trascendental para el conjunto que dirige Ricardo Gareca. El duelo de Perú vs. Uruguay se realizará este jueves desde las 06:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y la Selección Peruana cumplirá un marcado itinerario para llegar en un estado óptimo al encuentro.

El día para los seleccionados arrancará desde temprano, aunque el desayuno está previsto para las 9:30 a.m. (hora peruana). Tras ello, se tiene prevista una charla técnica, donde se terminará de conocer cuál será el esquema táctico que aplicarán frente a los ‘charrúas’.

La hora de la merienda está programada casi una hora antes de la salida al recinto uruguayo, pues esta se tiene prevista para las 6:45 p.m. (hora uruguaya) desde el hotel hacia el estadio Centenario. Eso sí, no sorprenderá que durante el traslado al coloso de Montevideo se vea la caravana de hinchas nacionales que acompañarán a la selección.

El partido de Perú vs. Uruguay se jugará desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora uruguaya), a la misma hora que los compromisos de Colombia vs. Bolivia, Paraguay vs. Ecuador y Brasil vs. Chile, ya que el combinado ‘cafetero’, así como la ‘Roja’, pelean punto a punto por alcanzar el último cupo o al menos estar en zona de repechaje.

Una vez culminado el cotejo, la delegación nacional partirá hacia el aeropuerto, para así retornar a Lima lo antes posible. La idea del comando técnico es preparar el siguiente partido frente a Paraguay, el cual se desarrollará este martes 29 de marzo en el Estadio Nacional.

Para que Perú llegue a la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022 en zona de clasificación directa, únicamente tendría que vencer a Uruguay de visita. Si la Blanquirroja suma tres puntos, no importará si Chile da el golpe en Brasil o si Colombia supera a Bolivia en Barranquilla, el cuadro de Gareca será cuarto en la clasificación antes de recibir a la ‘Albirroja’.