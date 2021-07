La buena actuación de Gianluca Lapadula con la camiseta de la selección peruana ha despertado el interés del hincha de la bicolor de seguir a los futbolistas que militan en el exterior de ascendencia peruana. Por eso, el nombre de Yannick Filipovic, defensa de la cuarta división de Alemania en esta semana se hizo viral.

TE VA A INTERESAR: TODO SOBRE EL PERÚ VS. COLOMBIA POR LA COPA AMÉRICA 2021

TROME llamó a Yannick Filipovic, quien es un futbolista de 23 años nacido en Alemania, pero de padre montenegrino y de madre peruana, por lo que puede representar a cualquiera de estos tres países a nivel profesional.

“No, nunca me han contactado de la Federación Peruana de Fútbol, quizás la gente no sepa de mis raíces peruanas. Jugué una vez para la Sub 16 de Alemania y luego de la Sub 17 a la Sub 23 para Montenegro. Siempre fue un placer representar a los países donde están mis raíces. Con Alemania solo un partido amistoso y con Montenegro, no nos clasificamos para los campeonatos europeos.”, afirmó en exclusiva para TROME.

COMENZÓ EN FORTUNA DÜSSELDORF

“Escuché mucho sobre Perú de mi madre y mi abuela, pero nunca tuve la oportunidad de visitar Perú. Vi a Perú en la Copa del Mundo y estaba emocionado de lo bien que jugaron motivados. Físico muy fuerte, una mentalidad de equipo muy agradable. Si fuera posible, definitivamente representaría a Perú, pero nunca he tenido contacto y no tengo la ciudadanía peruana. Y, lamentablemente, no hablo el idioma. No sé si es posible obtener la ciudadanía peruana y agregando a eso, no sé si la Asociación de Fútbol está interesada en que represente a Perú. Nunca he tenido un contacto concreto con ellos”, afirmó.

“Acabamos de empezar la pretemporada y creo que tenemos un equipo y un entrenador realmente bueno. Es un club muy interesante y conocido en Alemania, por lo que es un placer jugar aquí. Mi carrera comenzó en Fortuna Düsseldorf en el equipo juvenil, la siguiente parada fue Werder Bremen en U17 y U19, después de eso jugué para 1.Fc Kaiserslautern y Fortuna Köln, y ahora en Bonner SC”, nos contó.

Luego, Yannick Filipovic habló sobre sus características de su juego. “Sí, soy defensor, creo que soy algo rápido a pesar de mi longitud corporal con 196 cm. Debido a mi puesto en Bremen, tengo formación técnica y táctica. Así es como diría mi juego”, confesó.

La anécdota con Claudio Pizarro

“Una vez entrené con el primer equipo del Werder Bremen y entrené con Pizarro, no me conocerá pero lo conozco, es una leyenda. Él no me conoce, lamentablemente no hablamos. Creo que es un gran delantero y un gran personaje, es un modelo a seguir para muchos jugadores jóvenes. Es uno de los mejores delanteros de la historia de la Bundesliga”, indicó.

TE VA A INTERESAR