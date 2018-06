Selección peruana: Yoshimar Yotún y su análisis de Suecia, el rival del último amistoso previo a Rusia 2018

Schruns, Austria (José ‘Huachano’ Lara, enviado especial).- A veces siento como si nunca me hubiese ido. Sólo el idílico paisaje de los Alpes hace que me dé cuenta de que estoy a miles de kilómetros de nuestro país, pues la cantidad de ‘peruchos’ que llegan todos los días a los entrenamientos de la selección es impresionante.



Y esta situación no será diferente en Suecia , el sábado, según Yoshimar Yotún . “Vamos a ser locales también. Allá hay un montón de compatriotas. Cuando jugaba ahí, estaba lleno de peruanos”, señaló ‘Yoshi’ , que vistió la casaquilla del Malmö de ese país, entre 2015 y 2017.

El volante también se animó a analizar al último rival de la Bicolor antes del Mundial , aunque primero se prestó para la chacota. “¿Cómo son los suecos? Blancos y con ojos azules. Esa lucha la veo con los ojos”, bromeó el zurdo, reflejando el buen ambiente que se vive en el plantel.



Ya más serio dio su opinión. “Ninguno jugó conmigo porque todos están fuera, pero es un muy buen equipo. Es el rival que más se asemeja a Dinamarca , pero vamos a preocuparnos en nosotros y en hacer bien las cosas para llegar todos al cien por ciento”, concluyó antes de seguir su camino entre aquellos coterráneos que viajaron durante horas, en diversos medios de transporte, por una firma, una foto o simplemente un saludo.

DATAZOS

* Yoshimar Yotún dio 85 pases (líder en ese rubro) contra Arabia Saudita, con un 90.6% de efectividad.

* La selección viajará mañana por la tarde a Zúrich, desde donde tomarán un chárter rumbo a Gotemburgo.

* Perú enfrenta a Suecia el sábado 9 a las 12:15 p.m. en el estadio Ullevi de Gotemburgo.

