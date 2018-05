Después del Perú vs Escocia donde la 'Blanquirroja' se impuso 2-0 en el Estadio Nacional como despedida en el camino a Rusia 2018 , varios jugadores de la bicolor dieron entrevista a los medios de prensa, entre ellos, Yoshimar Yotún .



Pedro García, periodista de CMD, preguntó a Yoshimar Yotún por qué había sido sustituido en el Perú vs Escocia , a lo que el jugador peruano respondió: "Porque me cambió el 'profe' (Ricardo Gareca)".



Luego, Yoshimar Yotún continuó su respuesta, un poco más serio: "Es decisión del 'profe' (la sustitución)".



Yoshimar Yotún 'troleó' a Pedro García. (Video: CMD)

Perú venció 2-0 a Escocia en el Estadio Nacional en partido amistoso internacional de preparación con miras a Rusia 2018. Perú se despidió de su gente con un triunfo.



Con goles de Christian Cueva y de Jefferson Farfán la selección peruana ganó el partido amistoso y de despedida antes de emprender camino a participar en Rusia 2018.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE