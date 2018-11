ADFP responde a Juan Matute ante acusaciones de un intento por desestabilizar a la FPF

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) se mostró indignada por las declaraciones del secretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Matute, quien los acusó de intentar desestabilizar a esta institución y de estar interesados en que se modifique la Ley de Fortalecimiento.

Según Matute, la ADFP pretende que el Congreso apruebe la modificatoria a la Ley de Fortalecimiento de la FPF, que la FIFA suspenda al fútbol peruano y que se frenen los cambios previstos para el próximo año, cuando la FPF tome el control del Torneo Descentralizado.

"La Liga profesional de clubes del 2019 será manejada por la FPF. ¿Quién no está de acuerdo con ello? Una Asociación de Fútbol con dirigentes que han buscado mantener para ellos la organización, cuando la consultoría de FIFA y el director ejecutivo de la Premier League de Inglaterra nos dijeron que tenemos un buen producto, pero que está mal manejado y que debemos empezar ahora mismo el cambio", expresó Matute en radio Capital.

Estas palabras, generaron gran malestar en la ADFP, que lanzó un comunicado rechazando lo dicho por el secretario general de la FPF, asegurando que siempre ha mostrado su predisposición para mejorar el torneo local.

Este es el comunicado íntegro de la ADFP:

Con relación a las declaraciones vertidas en Radio Capital por el Secretario General de la FPF, Sr. Juan Matute Quiroga, el Consejo Directivo de la ADFP y los Clubes Profesionales que la integran, expresan a la opinión pública y prensa especializada, lo siguiente:



1. Rechazamos y deploramos las declaraciones del Secretario General de la FPF en el programa de la Sra. Milagros Leiva, que al no ser una periodista especializada en fútbol, ha sido sorprendida con una serie de falsedades e infundios contra la dirigencia de los clubes de futbol profesional de primera división.



2. Como es de público conocimiento, la ADFP desde el momento en que la FPF anunció en conferencia de prensa, unilateral e inconsultamente, que a partir del año 2019 organizaría el campeonato de futbol profesional de primera división, no ha hecho sino solicitar reiteradamente, información sobre el sustento de la denominada “Liga Profesional”, sin respuesta suficiente alguna.



3. Dicho requerimiento, a todas luces legítimo, se sustenta en que son los clubes profesionales de primera división que conforman la ADFP, los principales generadores de los recursos económicos del futbol nacional, gracias a los cuales, por ejemplo, se desarrolla el trabajo de las selecciones nacionales.



4. Independientemente de lo sorpresivo del anuncio bajo comentario, la ADFP, desde el primer momento, ha manifestado su predisposición para organizar el Campeonato, incorporado las sugerencias de la FPF; lamentablemente la falta de comunicación ha sido alentada por “funcionarios”, como el Secretario General de la FPF, que son advenedizos en el futbol nacional y que indudablemente no cuentan con el expertiz necesario.



5. Prueba de lo mencionado, son los diversos inconvenientes que ha sufrido la organización del Campeonato Descentralizado del presente año, el cual ha sido, casi en su totalidad, controlado por la FPF, a través de la Comisión de Licencias, Comisión de Justicia, designación de Comisarios y condiciones para la programación de partidos y principalmente el control económico de los pagos obligatorios que los clubes mantienen mensualmente. Todos estas áreas están bajo su responsabilidad desde inicios del presente año.



6. Los clubes profesionales son los primeros interesados en que la organización del campeonato mejore, precisamente porque de no ser así, son los únicos y directos perjudicados deportiva y económicamente, situación que no afectaría a la FPF ni a sus “funcionarios”, que ahora se arrogan logros de los que no son parte, como por ejemplo la última clasificación al Mundial Rusia 2018, que el público aficionado y prensa especializada reconoce únicamente como un éxito deportivo y no como una consecuencia de la gestión administrativa de la FPF.



7. La citada clasificación que alegró a todo el país, tuvo un alto costo en la economía de los clubes, quienes tuvieron que resignar, no solo jugadores, sino fechas del campeonato en pro del logro común. Es por ello, que con legítimo derecho se viene solicitando la distribución de los excedentes económicos, que fáctica y legalmente les corresponden a los clubes profesionales de primera división, sin condicionamiento alguno.



8. Actitudes y declaraciones como las vertidas hoy por el Secretario General de la FPF, hicieron que la ADFP lo declarara como persona no grata, pese a lo cual su conducta soberbia pero sobre todo injuriante, se mantiene igual, creando un clima de enfrentamiento que enturbia las buenas relaciones que la ADFP siempre ha mantenido con el ente rector del futbol peruano.



9. Es preciso reiterar que la ADFP y los clubes que la integran nunca se han opuesto a las medidas de cambio destinadas a modernizar y profesionalizar más el futbol peruano, por el contrario, siempre hemos efectuado aportes en tal sentido, como la creación del Organo de Control Económico y Financiero (OCEF) en el año 2011, que posibilitó mejorar la organización de la economía de los clubes.

