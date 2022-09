Son muy pocos los jugadores peruanos que logran quedarse más de un año en el ‘Viejo Continente’. Trascender en dicho balompié, sea la liga que sea, se ha vuelto una tarea más que complicada, en especial para los futbolistas peruanos. Por eso llama mucho la atención lo que viene ocurriendo con Didier La Torre, ex jugador de Alianza Lima. El futbolista de 20 años registra más de 600 días fuera de nuestras fronteras. Todo ese tiempo se mantuvo en Europa sin sobresalir ni mucho menos ser observado para la selección peruana. Eso sí, aunque no ha podido consolidarse y apenas ha sumado 10 minutos, ha logrado destacarse por algo: fichar continuamente por Europa.

Acaba de estampar su firma dos por temporadas con el Gil Vicente, club de la primera división de Portugal. Esta institución será el tercer equipo del ex Alianza Lima por esa parte del mundo. Antes estuvo en el NK Osijek y Emmen FC. En el club croata nunca llegó a debutar con el plantel profesional y se la pasó jugando para la reserva. Por su parte, en Países Bajos apenas sumó 10 minutos, divididos en tres partidos.

Eso no es todo. Y es que Didier partió de tienda victoriana con apenas 54′ en la Liga 1 . Es decir, en lo que va de su carrera no llega a completar 90 minutos en la máxima élite. La interrogante salta a la vista. ¿Cómo es que un jugador con esos números puede mantenerse en Europa y encontrar continuamente un nuevo destino?

El arte de fichar

La respuesta vendría más por un tema de negocios que deportivo. Los reflectores apuntan al gran protagonista de esta historia: AGREF. Esta agencia representa a jugadores importantes de la talla de Edison Flores, Renato Tapia, Miguel Araujo y Sergio Peña; quienes se han ganado con justa razón su vigencia en el exterior. Y con ellos han cerrado excelentes acuerdos. ¿Tal vez la reputación ganada afuera les permite emprender en grandes apuestas deportivas a largo plazo como Didier?

El 18 de enero del 2021, Emmen FC anunció su contratación con bombos y platillos. Su fichaje fue muy aplaudido por los hinchas peruanos. Se sabía de su poca experiencia profesional, pero la salida de un compatriota siempre genera ilusión. Su fichaje se da por la buenas relaciones entre AGREF y el club neerlándes, que ya tenía en sus filas a Miguel Araujo y Sergio Peña. Sin embargo, el peso de la adaptación fue mayor al calculado y sumó menos de una hora de juego en los casi siete meses que estuvo por esos lares. Terminó rescindiendo y salió del club.

Los peruanos y el Emmen

Ojo, que La Torre no ha sido el único que llegó bajo ese mismo camino. Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez también lo hicieron hace unos meses. El primero solo tiene 61′ en la Eredivisie, mientras que el delantero que no tiene goles como profesional aún no debuta. Según periodistas que cubren al Emmen, lo de Sánchez hasta el momento ha sido bastante discreto.

Eso sí, Sánchez dio el salto a Europa ya con un rendimiento bastante discreto en la Liga 1 peruana.

Pruebas y más pruebas

Lo que vino después para Didier fue que, a través de su representante ‘Chalaquita’ Gonzáles, consiguió una prueba en el Cercle Brugge de Bélgica. Le dieron algunos partidos amistosos para probarse, pero no mostró lo suficiente para quedarse.

Pasó tres meses de búsqueda y pruebas. Hasta que en noviembre del año pasado, NK Osijek anunciaba la incorporación del peruano. Se pensó que ir a una liga con un poco menos de nivel que la de Países Bajos le permitiría poder consolidarse. Algo que no terminó sucediendo. En su paso por suelo croata solo jugó para el equipo de la reserva que milita en el ascenso.

Los 12 partidos, seis como titular y un gol, fueron suficientes para que su agencia arme un recopilado y empiece a ofrecer al futbolista a otros equipos. Gil Vicente optó por incorporarlo por las próximas dos temporadas. Un equipo de la Primeira Liga de Portugal, que deberá ser por fin el lugar donde este futbolista nacional pueda despegar y demostrar que puede mantenerse en Europa.

