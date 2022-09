Muy pocas veces un futbolista estuvo envuelto en una polémica como la que vive Sebastien Pineau. El jugador de Alianza Lima tendrá que decidir entre dos selecciones muy rivales: Perú y Chile. En principio, la selección peruana parecía ser la favorita para el delantero de 19 años. Sin embargo; todo habría dado un vuelco en las últimas semanas y terminaría inclinándose por representar a la ‘Roja’ en el Sudamericano Sub 20 2023.

¿Qué lo alejó de la Blanquirroja?

Sebastien Pineau ha sido considerado por ambos comandos técnicos de los seleccionados Sub 20. Aunque el estar en suelo peruano daba indicios de que se calzaría la bicolor. Pero todo habría cambiado en el mes de julio. Gustavo Roverano lo consideró para los amistosos ante la escuadra de la ‘Estrella Solitaria’. Pese a ello, el futbolista no llegó a estar presente en estos duelos de preparación.

Se conoció que él mismo futbolista pidió ser excluido. Esto ante una propuesta muy seductora desde el país sureño. Ha trascendido de que Patricio Ormazábal (DT de Chile) le habría propuesto ser el ‘9′ titular de elenco mapochino. Esto por ser un centrodelantero con características únicas dentro del universo que maneja. Los que se le asemejan todavía no cumplen la mayoría de edad y les falta por madurar.

Después de analizar el panorama, Sebastien ya tendría una decisión tomada. Sobre todo, sabiendo que Perú si tiene competencia directa como Bruno Portugal (Melgar), Diego Otoya (UC Irvine) y hasta su compañero de equipo en la reserva blanquiazul, Juan Pablo Goicochea. El pedir ser borrado habría sido su carta de despedida del elenco nacional.

Sebastien Pineau jugará con Chile la Costa Cálida Supercup de España.(Foto: @LaRoja)

Deja la posibilidad abierta

Aun cuando, Pineau viene siendo considerado en los dos últimos llamados de la ‘Rojita’, todavía no ha descartado públicamente al Perú. Así lo hizo saber tras las semifinales del Torneo de Promoción y Reserva, donde Alianza Lima venció por penales a Melgar, y el hombre nacido en Santiago de Chile fue la gran figura con dos anotaciones.

“Aún no tengo nada claro y todo puede pasar mientras que no juegue el Sudamericano. Por ahora, yo estoy concentrado en ganar este título con Alianza, luego tendré una gira con la Sub 20 de Chile por España y más adelante tomaré una decisión si jugar por Perú o Chile”, aseguró.

📌 ¡MAMITA QUERIDA, EL DOBLETAZO DE PINEAU! 📈🇨🇱



• Revisa el segundo gol, perdon un GOLAZAZAZO de Sebastian Pineau para darle vuelta el marcador a Melgar, en duelo valido por las 'semis' unicas del Campeonato de Reservas 🇵🇪 ¡KILLER! 🎯 pic.twitter.com/0ZNcXwA6id — ¡FUTBOLISTAS CHILENOS! ®🚀🔝 (@futchilecl) September 14, 2022

Lo único certero por el momento es que el hombre victoriano tendrá que armar maletas en menos de dos semanas para presentarse en el Complejo Deportivo Jun Pinto Durán, ya que forma parte de los 27 convocados por Ormazabal para disputar la Costa Cálida Supercup a jugarse entre el 21 y 27 de septiembre en Murcia, España.

En dicho certamen, Chile se enfrentará a Inglaterra, Australia y Marruecos. Será la última gira que tendrán antes de los Juegos Odesur del próximo mes. Se espera que Pineau tenga al menos dos partidos como titular ante selecciones de gran nivel. La idea es ir conformando el once que llegará par el Sudamericano de Colombia.