Ángelo Campos, arquero titular de Alianza Lima, fue llamado de emergencia por el comando técnico de la selección peruana para el partido contra Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 en lugar de Carlos Cáceda, quien quedó desafectado.

Incluso en estos momentos, Ángelo Campos ya está viajando junto a la delegación de la selección peruana rumbo a Caracas para enfrentar este martes a Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

No obstante, mucha gente se pregunta, ¿cuál fue el cambio que realizó y que lo llevó a ser convocado en la selección?

Hace un mes, TROME conversó en exclusiva con Ángelo Campos y contó pasajes pocos conocidos de su vida que hoy le permiten sonreír y tener un gran momento deportivo.

“Yo, a lo largo de mi carrera, he valorado todo lo que pasé porque todo te deja un aprendizaje, sean cosas buenas o malas. En todo momento hay un aprendizaje. Ahora donde estoy me acuerdo de los lugares que he jugado y siempre tengo algo bueno de cada lugar. Este año, jugando en Alianza, estando en el lugar que estamos peleando el torneo. Eso la verdad que todo esfuerzo y trabajo que hubo antes uno lo siente con mucha alegría al día de hoy”, confesó Ángelo Campos a este diario.

La fe en Dios y la clave de su buen momento

“Para mí no, porque yo soy muy creyente de Dios y sé que todo pasa en el tiempo justo. Los tiempos de Dios son perfectos y en este momento quizás llegó mi oportunidad ¿no? Ahora sí completa, me tomó listo, preparado y decir que es una reivindicación no lo veo por ese lado. Yo lo veo como que es mi oportunidad de oro y la estoy aprovechando, quiero seguir así para crecer con el equipo”, manifestó.

Ángelo Campos cambió su modo de vida

“Todo lo de antes a mí me sirvió mucho para poder ser la persona, el arquero que soy ahora y me considero que cambié de mente, actitud que me permite ser mucho más profesional ahora. Cambié por decisiones de la vida y es que ser profesional abarca mucho. Ser profesional es acostarse temprano, comer bien, entrenar muy bien y hasta un poco más. Ser profesional es respetar y ayudar a tu compañero y yo tomé buenas decisiones en el pasado que me ha ayudado a ser la persona que soy ahora, Cambié mi estilo de vida, soy un tipo más centrado, preocupado por mi familia, trabajo y cosas que realmente valen la pena y tengo paz que es lo más importante”, sentenció.

