Los días de Luis Advíncula en Rayo Vallecano parecen contados. El lateral de la selección peruana es uno de los jugadores que los hinchas de Boca juniors espera ver en la banda derecha del cuadro xeneize, una situación que se resolvería en las próximas horas, luego de la reunión entre el jugador y su representante.

“¿Me vende o no me vende?” se preguntó el lateral del cuadro de la Segunda División de España durante un almuerzo con el representante del “Capital Group SM” quien no solo maneja la posibilidad de venderlo al fútbol argentino donde es una necesidad para Boca Juniors.

El jugador además ha sido ofrecido en clubes de Brasil como Inter de Porto Alegre, donde alternaría con Paolo Guerrero. Otra de las posibilidades para el popular ‘Bolt’ es Flamengo de Brasil, donde estuvo también dejó demostrada su calidad el ‘Depredador’ y el lateral izquierdo Miguel Trauco.

Luis Advíncula resuelve su pase a Boca con empresario (Video: Instagram)

Rayo Vallecano no tiene ninguna intención de escuchar ofertas por el peruano hasta que termine la temporada en LaLiga Smartbank, en donde apuntan a clasificar a la liguilla y disputar una de las plazas para ascender a LaLiga Santander, un objetivo pendiente para el cuadro madrileño.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO