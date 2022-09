En el amistoso contra El Salvador, una de las figuras fue Bryan Reyna. El extremo tuvo un debut soñado con la selección peruana, pues le anotó un gol al país centroamericano, y su buen desempeño fue elogiado tanto por sus compañeros como por el técnico Juan Reynoso. Además, viene mostrando un buen nivel en la Liga 1 con su club Cantolao. Pero no siempre estuvo andando por el buen camino. Hubo un episodio en su vida que pudo haber marcado su carrera futbolística, pero, felizmente, lo ha dejado atrás.

El 13 de noviembre del 2021, Reyna junto a su compañero Yuriel Celi -quien en esa temporada también estaba en Cantolao- fueron detenidos por la policía en el Callao por presunta “posesión de arma y comiso de drogas”, según indicó el reporte policial publicado en el programa de Magaly Medina. Ambos fueron intervenidos a las 12:50 de la madrugada de ese sábado en el óvalo Canadá del Callao, cerca de la avenida José Gálvez. Iban en un vehículo de color blanco, que era manejado por Celi.

De acuerdo al reporte, los efectivos policiales se acercaron y conversaron con los jugadores. Al notar “una actitud nerviosa de Bryan Reyna” optaron por revisar la camioneta. Hallaron, entonces, el arma de fuego y las drogas. “Se encontró un arma de fuego de color negro marca Browning, modelo CZ-83, calibre 9, sin número de serie, al parecer erradicada, provista de una cacerina de doce municiones”, se leyó en el parte policial.

Luego, fueron llevados a la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao, en donde permanecieron cinco días. Y salieron el 19 de noviembre. De acuerdo al documento policial, ninguno pudo señalar la procedencia del arma ni de las drogas. La abogada de los jugadores dijo entonces que “todavía no están denunciados, sino en investigación” y aseguró que ellos no tenían en su poder ningún arma de fuego ni drogas.

Su reivindicación

Ya superado el episodio, Reyna ha buscado destacar en el balompié nacional y esta temporada con Cantolao, en donde es titular, ha anotado en dos ocasiones y ha dado una asistencia. El exjugador del RCD Mallorca de España, además, ha sido convocado a la bicolor y recientemente ha debutado con gol ante El Salvador.

“Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo. Hay una familia aquí, me han recibido muy bien y estoy contento por eso. No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel”, declaró Reyna tras el partido contra la ‘Selecta’. Lo cierto es que un nuevo jugador ha aparecido en el equipo de Reynoso.

