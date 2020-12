Carlos Zambrano habló de la incorporación de Gianluca Lapadula a la selección peruana. Y pese a que no lo conoce, considera que le puede servir mucho al equipo de todos en las Eliminatorias. ¿Y qué dijo sobre una supuesta ‘argolla’ contra el delantero? Mira el video. ¡Las cosas claras!

“Sinceramente me sorprendió (su convocatoria) porque todo fue muy rápido. Ya se especulaba hace años que podía llegar (a la selección). A mí me gustó que le puso mucha entrega, por más que las cosas no salieron bien para el equipo”, señaló Carlos Zambrano en el programa de Mathías Brivio, ‘Más vale tarde’.

“Nos puede servir mucho. Los jugadores que vengan, sea del país que sea, serán bienvenidos. Lo vamos a tratar como un hermano. Lo de la argolla y el egoísmo es una mentira”, aclaró el defensa de Boca Juniors.

“En la concentración no se imaginan la familia que somos. Lo bien que la pasamos dentro. Lo trataron bien mis compañeros. Ya lo podré conocer. En el campo nos vamos a defender a muerte”, cerró Carlos Zambrano.

El ‘Kaiser’ no estuvo en la última fecha doble de Eliminatorias por sanción (3 fechas). Dependerá de Ricardo Gareca si lo considera para el próximo llamado en marzo, cuando la selección enfrente a Bolivia y Venezuela.

