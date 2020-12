Carlos Zambrano fue el gran invitado de Mathías Brivio, que estrenó programa ‘Más vale tarde’ por Latina. En la nota, el defensa nacional volvió a tocar el tema Neymar. ¿Qué dijo ahora el ‘León’? Mira el video. ¡Lo respeta, pero no quiere su ‘show’!

“Son cosas que se dan. Tal vez me excedí en decir que es un ‘payaso’. Para mí es uno de los mejores del mundo, pero hacía mucho show. Intentaba buscar como sea, se tiraba 10 veces al piso y el árbitro no le decía nada”, señaló Carlos Zambrano.

Por otro lado, el defensa se refirió a su expulsión ante Brasil. “Ha sido exagerada la sanción de 3 fechas. Yo pensé que iba a ser 2 fechas. En las imágenes vi que era para expulsión, fue mi error. Me dolió mucho las 3 fechas”.

Para finalizar, habló del duro momento que atraviesa la selección peruana en las Eliminatorias, donde marcha penúltimo con apenas un punto.

“Es complicado. Yo pertenezco al grupo y sé que mis compañeros lo que más quieren es sacar un buen resultado. Lamentablemente no se dio. Soy consciente que el equipo no jugó bien y yo me incluyo”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ