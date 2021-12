Carlos Zambrano vive momentos complicados en Boca Juniors por una supuesta indisciplina que lo ha alejado del primer equipo. Y con ello, su futuro en la selección peruana de Ricardo Gareca también vuelve a ponerse en duda. El zaguero de 32 años, según medios argentinos, habría sido parte de una indisciplina: habría llegado tarde a los entrenamientos y con síntomas de haber ingerido alcohol, junto a sus compañeros Edwin Cardona y Sebastián Villa. Y aunque el club por ahora no se ha pronunciado ni hay nada oficial sobre una posible sanción al zaguero central, los antecedentes de Carlos Zambrano podrían jugarle en contra, pues no es la primera vez que protagoniza situaciones extra deportivas en su carrera deportiva.

El incidente con el Audi

Este mismo 2021, Carlos Zambrano fue denunciado por un repartidor de pizzas en Argentina, debido a que supuestamente lo atropelló con su Audi 4 color blanco y no se detuvo a brindarle primeros auxilios. El diario La Nación señaló que ante la justicia argentina, el defensor de la selección peruana admitió el incidente, pero el caso no pasó a mayores.

La fiesta y el beso en el yate

En el 2020, Carlos Zambrano fue “ampayado” formando parte de una fiesta privada en un yate con varias mujeres, donde en un momento se le capta besándose con una mujer que no es su esposa. El programa de Magaly Medina hizo públicas las imágenes y informó que uno de los amigos del futbolista intentó sobornar al camarógrafo para que las imágenes no fuesen emitidas. Tras ese incidente, el defensor decidió cerrar su cuenta privada en Instagram. Esto fue en principios del 2020, en enero para ser más exactos.

Escándalo con drogas y una menor

En el 2019, Carlos Zambrano estuvo involucrado en un confuso incidente que incluía a una menor de edad, quien supuestamente denunció que el futbolista intentó sobrepasarse con ella en una fiesta en Surco. El incidente fue fue compartido en el programa “Magaly TV, la firme”. “Vino un amigo de Carlos a ofrecerme ‘M’ (droga). Sacó la bolsa con las pastillas blancas. Yo le dije ‘no, gracias, no necesito eso’. Se me acerca el mismo tipo con Carlos y me da un vaso de whisky. A los diez minutos, comienzo a sentirme muy mal. Me sentía mareada. Tuve que ir al baño. Estaba segura de que algo me habían puesto. Devolví el trago y no recuerdo más”, sostuvo la joven menor de edad, en el programa de Magaly.

El “León” vs. el “Zorro”

En el 2018, Carlos Zambrano denunció por difamación a Ricardo Zúñiga, conocido en la farándula como el “Zorro Supe”, quien en un programa de televisión dijo que el defensor lo quiso llevar a Europa y le ayudó a tramitar la visa para que una vez allá, le presente a chicas de su entorno. Zambrano lo descartó rotundamente y lo demandó.

