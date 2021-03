Claudio Pizarro excapitán de la selección peruana y uno de los jugadores más exitosos en Europa con la casaquilla de Bayern Múnich, Chelsea y Werder Bremen, reconoció que la relación con Paolo Guerrero quedó rota luego de las difamaciones de la madre del ‘Depredador’ previo al mundial de Rusia 2018.

El ‘Bombardero de los Andes’ reconoció, en una entrevista con Renato Cisneros, que tras este distanciamiento no ha existido ningún tipo de diálogo con el actual goleador de la selección peruana. Pero además quedó sorprendió del proceder de la familia de su examigo, después de haberlos acogido en su casa en Alemania.

“Me apena porque, de alguna manera, yo esperaba algo distinto… Como decirlo, me vas a meter en problemas si después digo algo que no debo de decir...”, reconoció con cierto nerviosismo.

Claudio Pizarro confirma fin de su amistad con Guerrero (Video: Instagram)

Después de ordenar sus ideas argumentó. “Me apena, porque sé que ya no va a haber esa relación que había antes, de alguna manera. Ahora, obviamente, ya me es indiferente. No tengo problemas, espero que le vaya bien y le deseo lo mejor”, dijo.

‘Bombardero’ refrescó la memoria a Doña Peta

El goleador, que ahora es embajador de Bayern Múnich, sin mencionar siquiera el nombre de Paolo Guerrero recordó cómo brindó todas las comodidades de su hogar cuando llegó por primera vez a Alemania junto a Doña Petronila.

“Siempre le he deseado todo lo mejor y él sabe perfectamente. Yo lo acogí en mi casa a él y a su madre, siempre los he apoyado”, dijo con cierto dolor al desempolvar aquellos recuerdos.

Doña Peta acusa a Claudio Pizarro de conspirar contra Paolo (Video: Fútbol Peruano)

Tiene amigos en la selección peruana

Pese que la relación con Paolo Guerrero esta rota señaló que mantiene amistad con más de un jugador de la selección peruana como Andre Carrillo. “No es que tenga mala relación con algún jugador de la selección. Siempre me he llevado bien con todos”, añadió.





En otra parte del diálogo reconoció que a comparación de Paolo Guerrero tiene una gran relación con el paraguayo Roque Santa Cruz. “El fútbol te une mucho, pero también te separa. En el caso de Roque, no lo veo hace años, porque está jugando en Paraguay, pero hablo con él y es increíble la conexión. Ese vínculo siempre lo mantengo”, finalizó.

