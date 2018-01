Claudio Pizarro quiere jugar el Mundial Rusia 2018 y deja estas palabras [VIDEO] 

Parece que Claudio Pizarro quiere jugar como sea el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. El delantero peruano mencionó que le apenó no estar presente en los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda, sin embargo, sabe que debe tener continuidad en su equipo para ser considerado por el entrenador Ricardo Gareca.



“Yo sabía que no estaba al 100%”, mencionó Claudio Pizarro de Colonia en una entrevista con Canal N sobre los partidos de repechaje de la selección peruana frente a Nueva Zelanda en noviembre pasado.



Claudio Pizarro sostuvo que estuvo alentando como un hincha más y que sintió una “alegría inmensa” al ver a la Blanquirroja clasificar al Mundial Rusia 2018.



Sin embargo, Claudio Pizarro sabe que tiene pocas opciones en la selección peruana porque no juega mucho en Colonia debido a sus lesiones.



Claudio Pizarro quiere jugar el Mundial Rusia 2018.

"No he podido jugar como me hubiera gustado y lo pero es que cada vez que me siento mejor me pasa algo. Me da pena no poder estar en el equipo y no ayudar", dijo Claudio Pizarro.



Claudio Pizarro dijo que por ahora está concentrado en salvar a su equipo Colonia que se encuentra en una situación complicada en la tabla de posiciones de la Bundesliga.