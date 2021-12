Cristian Benavente, uno de los jugadores peruanos más querido de los últimos tiempos, aclamado por los hinchas cuando no era llamado por Ricardo Gareca hace algunos años a la selección peruana, hoy en día no vive su mejor momento futbolístico y está alejado de los campos de juego hace casi un año.

Este 26 de diciembre se cumplirán 10 meses desde la última vez que el ‘Chaval’ pisó una cancha de fútbol: su último partido fue en la derrota 1-2 del Sporting Charleroi ante el Genk en la liga de Bélgica, siendo esta la última vez que disputó un partido en Primera División.

¿Cuál es el presente de Cristian Benavente?

Con muy poca actividad en redes sociales, Cristian Benavente hoy se muestra totalmente alejado de los campos de juego. Aún no ha definido su futuro con Pyramids FC, club de Egipto al que pertenece y donde apenas pudo sumar 600 minutos de juego en la temporada 2018-19, marcando un total de 3 goles.

El pasado 14 de julio fue la última publicación de Benavente relacionada al fútbol y fue sobre un entrenamiento con Pyramids FC.

Recordemos que en la temporada 2019-20 jugó en Nantes de la Ligue 1, participando en 12 encuentros y sin marcar goles. Luego pasó al Royal Antwerp de Bélgica jugnado 9 partidos y marcando 2 goles y en la misma temporada, 2020-21, regresó al Sporting Charleroi, donde solo jugó 3 partidos sin marcar goles.

Benavente y la selección peruana

Su última convocatoria fue para los amistosos ante Colombia y Chile de octubre de 2019. Desde allí, el ‘Chaval’ no ha vuelto a tener oportunidades en la selección peruana y esto es producto de la inactividad que ha tenido en los últimos años.

Además, la última vez que Gareca lo mencionó en una conferencia de prensa fue justamente en febrero de 2021, luego de que Benavente regresara al Charleroi: “Lo de Benavente me puso muy contento. Muchas veces los jugadores saltan de un lado a otro y no terminan de afianzarse. Creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian. A lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Me puso muy contento que vuelva a Bélgica”, afirmó por aquel entonces el Tigre.

