Christian Cueva no tuvo un gran desempeño en el Bolivia vs. Perú por Eliminatorias y pasó de ser héroe a villano, ya que perder el balón nos costó una derrota en La Paz y la gente no dudó en atacarlo por las redes sociales.

No obstante, su esposa Pamela López aprovechó sus redes sociales para apoyar a su esposo en este difícil momento.

“Te admiro por tu valentía y fortaleza Nosotros vemos lo que muchos no ven ni sienten. Seguimos en la lucha, Dios está contigo siempre. Él te respalda”, escribió en Instagram junto a la imagen de un Ave Fénix Team.

El emotivo mensaje de la esposa de Cueva tras la derrota ante Bolivia: “Te admiro por tu valentía y fortaleza”

Y es que, Pamela López es muy activa en redes sociales y siempre está apoyando a su esposo tanto en los buenos momentos como en los malos. De eso se trata un hogar constituido.