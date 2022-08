Juan Reynoso se ha perfilado como la opción más fuerte para ponerse el buzo de la ‘Bicolor’ tras la salida de Ricardo Gareca. El ‘Cabezón’ gana más espacio en la terna de candidatos y para muchos, es una opción ideal. El propio Erick Osores vio con buenos ojos que el técnico nacional sea el elegido para comandar a la selección peruana.

En Fútbol en América, Osores expresó que se encuentra tranquilo si se confirman las informaciones que sindican a Juan Reynoso como técnico de la selección peruana.

“La gente quería Bielsa, Sampaoli, que son técnicos de una jerarquia nivel Europa. Nivel club protagonista de Europa, que era difícil. La decisión de que sea Reynoso me deja muy tranquilo”, señaló inicialmente.

“ Me genera una expectativa especial de que sea peruano. Me jala un poco más que sea peruano. Un peruano ganador viene bien en la selección Me agrada la idea de tenerlo al frente en la selección ”, agregó el periodista deportivo.

Finalmente, Osores consideró que, más allá de ser capaz, sería un aval de que Reynoso sea peruano ya que sería un aliciente para los otros técnicos nacionales. “ Para mí es un plus de que sea peruano. Es un premio y es un espejo para los demás peruanos ”, sentenció.

Los laureles de Juan Reynoso como DT

En el 2009 y 2015, Juan Reynoso ganó los títulos nacionales del fútbol peruano con Universitario y Melgar, respectivamente. Además, en el extranjero rompió una larga sequía de Cruz Azul al levantar el campeonato nacional de Liga MX el 2021.

