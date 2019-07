FINAL de la Copa América Brasil vs. Perú EN VIVO se enfrentan en el estadio Maracaná de Río de Janeiro

FINAL COPA AMÉRICA 2019 | BRASIL VS. PERÚ | EN VIVO | ESTADIO MARACANÁ | ¡La final más esperada! La selección peruana se enfrentará a la difícil selección brasileña que hoy irá con todo por la Copa América 2019 en el mítico estadio de Maracaná de Río de Janeiro, que hoy lucirá un lleno total de hinchas de la canarinha esperanzados en ver en el podio de campeón a su equipo. En este mismo escenario estará la mejor hinchada del mundo, que ayer puso en alto su título al realizar un tremendo banderazo en apoyo a nuestra bicolor. Paolo Guerrero, Edison Flores, Christian Cueva y André Carrillo serán los que lideren el ataque ante una 'verdeamarelha' que tendrá en Firmino, Coutinho y Gabriel Jesús a sus mejores cartas para enfrentar a una blanquirroja que dejó atrás la humillante goleada (5-0) y que hoy saltará al campo con la consigna de dar el 'PERUCANAZO'. Para ver FÚTBOL EN VIVO tienes varias alternativas para conectarte online con el MINUTO A MINUTO o vía streaming en directo ALINEACIONES DE LOS EQUIPOS. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Brasil vs. Perú en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

Brasil es el gran favorito para llevarse la Copa América 2019 que se desarrolla en su propia casa y por ser uno de los equipos con mejor rendimiento en este torneo de la Conmebol. Su camino hacia la final se inició con un triunfo 3-0 ante Bolivia en el partido inaugural. Pero ante Venezuela, la 'canarinha' sufrió y apenas consiguió un empate 0-0 , pero al cierre de la fase de grupos logró reencontrarse con el triunfo con un contundente 5-0 ante Perú.



Con la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2019 y con un equipo aún en 'debe', Tité decidió alinear a lo mejor de su equipo para enfrentarse a Paraguay, pero se encontró con una verdadera muralla y apenas empató 0-0 en los primeros 90 minutos, por lo que tuvo que definir su pase a semifinales en los penales, de los cuales salió airoso (5-4).

HORARIOS DEL BRASIL VS. PERÚ



Brasil vs. Perú FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver: en el Perú vía América Tv | América TV GO | DirecTv. En Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, TyC Sports, Sky Sports, TDN, CDF, DAZN y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (3:00 p.m.) | Argentina (5:00 p.m) | Colombia (3:00 p.m.) | México (3:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (4:00 p.m.) | Canadá (3:00 p.m.) | Ecuador (3:00 p.m.) | Estados Unidos (3:00 p.m.) | Venezuela (3:00 p.m.)



En Brasil, el partido final de la Copa América 2019 Brasil vs. Perú se verá a través de Globo , SporTV , SporTV Play , GloboEsporte.com.



Mientras que en España, el Brasil vs. Perú con Coutinho, Firmino y Gabriel Jesús, podrá ser visto por DAZN España.



En Estados Unidos, el partido por la final de la Copa América 2019, Brasil vs. Perú podrá verse a través de los canales Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , aplicación NBC Sports Live Extra , Globo TV Internacional , ESPN +



Brasil vs. Perú se enfrentan por la final de la Copa América 2019 Brasil vs. Perú se enfrentan por la final de la Copa América 2019

POLÉMICA CON ARGENTINA



Brasil se vio las caras con Argentina en semifinales de la Copa América 2019, la misma que terminó en polémica por el pésimo arbitraje y varias jugadas no cobradas que generó la molestia de Lionel Messi, quien no dudó en salir al frente y disparar contra la Conmebol y su claro favoritismo hacia Brasil para que llegue a la final de este torneo.



"En esta Copa se cansaron de cobrar boludeses. Manos boludas, foules boludos, penales pelotudos... y hoy no fueron al VAR", lanzó molesto Lionel Messi ante los medios.



Brasil llegó a la final al ganarle 2-0 a Argentina.

Resultados de Brasil en la Copa América

​

14/06/19 | Brasil 3-0 Bolivia | Copa América

18/06/19 | Brasil 0-0 Venezuela | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

27/06/19 | Brasil 0-0 Paraguay | Copa América

02/07/19 | Brasil 2-0 Argentina | Copa América

Brasil se impuso a Perú y clasificó a los cuartos de final de la Copa América. (Foto: AFP - Video: Canal N)



PERÚ: LA SORPRESA DE LA COPA AMÉRICA



La selección peruana es el equipo que se metió a la final de la Copa América 2019 cuando nadie lo daba como favorito de llegar al último partido de este torneo de la Conmebol y contra todo pronóstico logró pasar a las justas la fase de grupos como 'mejor tercero' e ir creciendo hasta estar entre los dos más poderosos de América.



Perú inició su participación en esta Copa América 2019 con un empate 0-0 ante Venezuela , donde el VAR anuló dos goles de la selección peruana. Ante Bolivia, el equipo de todos los peruanos despertó y derrotó a los altiplánicos 3-1. Pero la decepción de la hinchada vino con el 5-0 ante Brasil y la posibilidad de quedar eliminados en la primera etapa de la competición.



Sin embargo, el triunfo de Argentina ante Qatar (2-0) nos clasificó a cuartos de final donde enfrentamos a Uruguay de Luis Suárez, quien se falló el penal que eliminó a la selección charrúa y nos permitió avanzar a semifinales y vernos nuevamente las caras contra Chile, como en el 2015.

En este duelo Perú vs. Chile, los goles de Edison Flores, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún confirmaron que la selección peruana es firme candidato a la Copa América a cuya final clasificó 44 años después y hoy enfrentará a Brasil en lo que muchos llaman una 'final histórica e inédita' en el estadio Maracaná.

Perú vs. Chile goles por semifinales de la Copa América 2019.

Resultados de Perú en la Copa América

​

15/06/19 | Venezuela 0-0 Perú | Copa América

18/06/19 | Bolivia 1-3 Perú | Copa América

22/06/19 | Brasil 0-5 Perú | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS EN LA COPA AMÉRICA





27.12.1937 Perú 2-3 Brasil

21.01.1942 Perú 1-2 Brasil

24.04.1949 Brasil 7-1 Perú

19.03.1953 Perú 1-0 Brasil

01.02.1956 Perú 1-2 Brasil

31.03.1957 Perú 0-1 Brasil

10.03.1959 Perú 2-2 Brasil

10.03.1963 Perú 0-1 Brasil

30.09.1975 Brasil 1-3 Perú

04.10.1975 Perú 0-2 Brasil

03.07.1989 Brasil 0-0 Perú

18.06.1993 Perú 0-0 Brasil

10.07.1995 Perú 0-2 Brasil

26.06.1997 Perú 0-7 Brasil

15.07.2001 Perú 0-2 Brasil

14.06.2015 Perú 1-2 Brasil

12.06.2016 Perú 1-0 Brasil

22.06.2019 Perú 0-5 Brasil

Historial de campeones de la Copa América Historial de campeones de la Copa América

PERÚ VS. BRASIL VÍA INTERNET Y APPS MOVIL



EN VIVO ONLINE para Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en Perú por iOS



EN VIVO ONLINE para Colombia



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en COLOMBIA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por iOS



EN VIVO ONLINE para Argentina



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en ARGENTINA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por iOS



EN VIVO ONLINE para Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América 2019 en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en iOS

ALINEACIONES BRASIL VS. PERÚ

Brasil alineará en la Copa América 2019 con todo su poderío: Coutinho, Firmino, Gabriel Jesús, Everton, Casemiro, Arthur, Sandro, Silva, Marquinhos, Dani Alves y Alisson.



Mientras que Perú alineará con: Paolo Guerrero, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco y Pedro Gallese.