Por: José Reynoso

Disputó dos Mundiales en diferentes puestos y nunca renunció a sus principios de jugar bien al fútbol. Germán Leguía fue un romántico de la pelotita y nos recuerda parte de su rica historia.

¿Viste el partido ante Irán de Argentina 78?

No, estaba en plena mudanza. Fue mi primer partido internacional oficial con la selección. Había jugado amistosos, pero con ‘Muni’ no tenía ni Copa Libertadores. Es más, venía de jugar la baja. Ese día reemplazo a (Rodulfo) Manzo.

¿Y el de Italia en España 82?

Ese sí. Pudimos haberle ganado al que después fue campeón del mundo. Fue nuestro mejor encuentro y la única vez que concentramos en un hotel.

¿En serio?

En todo el torneo estuvimos en un convento donde las camas eran pequeñitas, parecían sillones, Guillermo La Rosa no entraba. Para comer, Eleazar Soria cocinaba y ‘Chupo’ Arriola pasaba los platos. Cuatro monjas nos atendían, no teníamos televisores y el campo de entrenamiento estaba casi a dos horas.

Fuiste central y luego pasas a la volante...

Siempre fui mediocampista. En Lawn Tennis, el equipo era medio profesional, de amigos, familia, y había socios que querían jugar. El día del partido no aparecían y mi tío ‘Tito’ (Drago) me decía: ‘Cocoliche, juega de back’, y lo hacía.

¿Quién te consolida en el medio?

Roberto Scarone en la ‘U'. Primero me puso de ‘5′, luego de ‘8′ y termino de ’10′.

Fuiste a dos Mundiales sin jugar Eliminatorias...

En el primero recién aparecía, fui el mejor del año y me iban a traspasar al Espanyol de Barcelona, pero hubo trabas con el pase, no se hizo y me perdí la Eliminatoria.

¿Para el segundo?

Tuve problemas con Marcos (Calderón), me había puesto boca a boca con él luego del 6-0 en Argentina 78. Llega ‘Tim’ faltando poco para la competencia y el equipo era el que formó Marcos. Al brasileño no le dio tiempo de ver el campeonato local, después me llamó para el Mundial.

Para España 82 llegamos con muchas expectativas y terminamos mal...

Nadie sabe por qué antes del torneo fuimos a Colonia (Alemania) a hacer pretemporada donde entrenábamos a triple turno; nos mataron, bajamos de peso.

¿Problemas en la interna?

La gente estaba incómoda por la concentración. Había jugadores a los que les caía mal Uribe, decían que se creía.

¿Marcos Calderón o ‘Tim’?

Marcos conocía a varios, los había tenido de chicos en Alianza y la ‘U', y se la jugaba por ellos; por los otros no apostaba. A Roberto Mosquera lo tenía arrimado, a Percy (Rojas) no lo podía ver ni en pintura.

Germán Leguía recuerda su paso por la selección peruana

¿Y el brasileño?

Se la jugaba por jóvenes, me dio oportunidad a mí, al ‘Flaco’ Malásquez, el ‘Mudo’ Gutiérrez, (Roberto) Rojitas, Franco (Navarro), ‘Chochera’ Castillo. Los ‘punteros mentirosos’ que inventó el ‘viejo’ son los volantes que ahora juegan por banda.

¿La selección del 70, 78 o del 82?

La del 82. Ese equipo jugaba como el Barcelona que ganó todos los títulos. Antes de la Copa nos ponían entre los cuatro mejores del mundo, en los anteriores nunca fuimos candidatos.

¿Uribe o Cubillas?

Teófilo tiene historia, pero más jugador es el ‘Diamante’, un ‘Globetrotters’ del fútbol, espectacular.

Una anécdota en el fútbol...

(Luis) Zacarías, en Municipal, llevó a un brujo para quitarnos la racha de perder seguido, nos hizo un baño, nos escupió y calatos nos hacía gritar: ‘¡Quién gana mañana!’. Nosotros respondíamos: ‘¡Muni!’. Al día siguiente perdimos 3-0 con Huaral. Le preguntaron al curandero qué había pasado y culpó de salado al técnico.

¿Un referente de tus inicios?

Roberto Chale era mi ídolo. Su fútbol me gustaba, pases de 30 o 40 metros y balón siempre bien jugado. Fue un sueño alternar a su lado.

¿Un gran amigo?

Guillermo La Rosa. Una persona extraordinaria, muy sencilla, humilde. Por él fui a Puente Piedra como cien veces.

¿Por qué no fuiste entrenador?

Es que si veo que tiran una pelota por arriba, boto al jugador. Soy un romántico del fútbol, me gustan las ‘huachas’, ‘paredes’, los ‘sombreros’. Dicen que ahora hay que ser rápidos, pero el que dice que dos más dos es cinco se equivocó por ser veloz en la respuesta. Hay que ser precisos más que rápidos.

¿Quién te gusta de la actual selección?

Farfán no es de mi estilo. ‘Cuevita’ me agrada y también Yotún, la trata bien y mete pases de 30 metros.

Jugaste en Elche y te fue muy bien...

Cometí el error de irme al Colonia. Quería jugar un torneo internacional y metí la ‘pata’. En esa época Alemania era horroroso para los sudamericanos.

¿Tanto así?

Apenas llegué me peleé con (golero) Schumacher y nunca jugué en los tres meses que estuve en el club. No me ayudaban en nada, mucho racismo, no había morenos en esa época, el entrenador me veía mal cuando hablaba castellano.

Muy diferente a lo que viviste en España.

En Elche soy leyenda. El ‘Loco’ Quiroga fue a Alicante, entró a una tienda, vio mi foto y le dijo al dueño que había jugado conmigo. El español no le creyó y le respondió: ‘Qué, ¿quiere que le regale algo?’. Ramón regresó con una foto de los dos y el dueño recién le creyó, le habló maravillas de mí.

Gracias por tus confesiones y una última, ¿qué opinas de lo que pasa en la ‘U'?

Queremos justicia. Gremco se debe ir porque ya cobró, pero Indecopi no dice nada y lo mismo el gobierno. No sé cómo les permiten deber más de 100 millones a la Sunat y no les pasa nada. A mí, por no pagar 30 mil soles en impuestos, casi me quitan mi casa.