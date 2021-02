Gianluca Lapadula no quedó conforme con su producción en sus dos primeros partidos con la selección peruana, sabe que en pocas semanas tendrá la oportunidad de sacarse el clavo cuando Ricardo Gareca publique la convocatoria para los duelos de Eliminatorias Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela. El ‘Bambino’ espera aplicar alguno de los conejos que le dio el DT para su nuevo encuentro con la Blanquirroja.

El atacante delantero del Benevento confesó parte del dialogo que tuvo con Ricardo Gareca y su evaluación sobre sus primeros partidos con la selección peruana. “Me pidió ser yo mismo con la selección y más chocolate”, dijo en una entrevista para SportsCenter de ESPN.

Gianluca Lapadula ya piensa en los próximos rivales de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022 y dijo conocer el juego de ambas s elecciones. “Venezuela es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, con jugadores jóvenes y de experiencia, es un rival muy difícil”,

Jugar a 3579 metros sobre el nivel del mar será uno de los desafíos más grandes para el goleador de la Serie A. “Bolivia se hace muy fuerte en la altura, también será difícil”, reconoció el delantero sin tono de preocupación.

Su experiencia con la selección peruana en el 2020 ante Chile y Argentina significó mucho para el delantero. “Fue un orgullo y una emoción muy grande, pero claro que siento las dos derrotas”, señaló.

“Toda la selección me recibió muy bien, me gustó mucho, me llevo bien con todos (mis compañeros). Sentí mucho el afecto de la gente, el cariño, por eso quiero agradecer a todo el país”, destacó sobre su primer contacto con el grupo que jugó el mundial de Rusia 2018.

Mientras tanto el artillero se prepara para volver a la acción en la Serie A con Benevento. “Tenemos una semana muy importante para la temporada, todos los días trabajamos para llegar listos a este partido”, finalizó el delantero.

