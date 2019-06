Guillermo La Rosa: "El gol más importante de mi vida fue a Uruguay" | ENTREVISTA

POR: Fernando Dávila



Un 23 de agosto de 1981, la ‘Blanquirroja’ silenció el mítico ‘Centenario’. Le ganó 2-1 a la poderosa Uruguay con buen toque, baile y goles de Julio César Uribe y Guillermo La Rosa. El ‘Tanque’ fue uno de esos héroes. Nos encontramos en la calle Capón y en solo 15 minutos le llovieron tantos saludos que al exdelantero le salió la palomillada: “Si cada mano que me extienden viniera con un sol, ya sería millonario, ja, ja”. Así de pícaro fue en la cancha.



Cuando metiste el gol a Uruguay en el ‘Centenario’, ¿qué es lo primero que vino a tu mente?

Me persigné para agradecerle a Dios y me pregunté: ¿Por qué la gente no grita?



¿Y eso?

Estaba tan concentrado en el partido que me había olvidado de qué estábamos de visita.



Te salió un golazo...

Puse el pie de tal manera que el tiro salga cruzado y se fue para el otro lado.

¿O sea?

En el gol más importante de mi vida me equivoqué.



¿Te ponías nervioso?

No comía ni hablaba horas antes en la concentración.



¿Tú? ¿El ‘Tanque’ del fútbol peruano?

Quien diga que antes de un partido no está ansioso, miente.



Esa defensa era brava, ¿te ‘reventaban’?

Me miraban y veían que era moreno, alto, fornido y entraban fuerte, pero nunca con codazos ni puñetes.



¿Lloraste de emoción?

Ese día no, pero sí pasó una vez.

¿Cuándo?

La vez que íbamos a jugar contra Escocia en Córdoba (Mundial 78). El bus iba entrando y me puse a lagrimear, porque recordé a mi papá.



¿No te vio jugar en Primera?

Me dejó cuando tenía 10 años, pero me dejó el mejor consejo: “Hijo, primero es Dios, tu familia y el prójimo”.



Recuerdo esos tiempos y ustedes andaban sin seguridad...

Es que todos nos estimaban. Eran épocas duras en el país, pero los mismos ‘terrucos’ eran nuestros hinchas, ja, ja.



¿Qué cosas te incomodan?

Cuando llaman a algún jugador el sucesor de José Velásquez. Me da risa.

¿El ‘Panadero’ Díaz o ‘León’ Zambrano?

Difícil pregunta, aunque Rubén Toribio nunca salió expulsado. Tenía mucha calidad para marcar y quitarte la pelota.



En nuestro fútbol, ¿hay mejores delanteros que tú?

Paolo Guerrero y Claudio Pizarro me superaron.



¿Cómo se le gana a Uruguay?

Hay que quitarle los espacios. Que Luis Suárez y Edinson Cavani no giren, anticiparlos.



Tras el pitazo final, ¿cómo te imaginas a los muchachos?

‘Muertos’ en el campo de juego. Si eso pasa, no me importa el resultado.



¿Te gustaba cantar el himno nacional?

Cuando lo entonaba recordaba mi época de colegio, los tiempos que corría por Puente Piedra. Me ponía fuerte para no llorar.



Gracias, Guillermo, este abrazo va por el Perú...

Gracias a ustedes y aprovecho para invitar a los lectores a que visiten el Facebook Escuela de Fútbol Cueto-La Rosa.