Querían que ‘La Fe De Cuto’ se quede en Barranquilla, pero ya estamos en Lima para la contienda ante Ecuador. ¿Qué pasó? Aquí relato mi historia.

¡Mi gente de ‘La Fe de Cuto’! Es que sigo extasiado, como dice mi papito lindo Juan Carlos Orderique, quien ayer me visitó en el Restaurante Cuto 16 muy emocionado con el triunfo peruano ante Colombia. ¡Histórico, épico, un ‘matamoscazo’ para los carentes de fe! Por momentos pienso que todo fue un sueño, pero de inmediato me pongo al estilo Roberto ‘Cucurucho’ Guizasola con su dicho “tócame que soy realidad”, la que popularizó el ‘Rey’ Manco.

TE VA A INTERESAR | La fe de Cuto | El ‘Checho’ Ibarra revela la vez que casi asfixia a un entrenador y mucho más

Sigamos, sigamos. Lo de Barranquilla, el ‘Barranquillazo’, será para muchos un momento inolvidable por lo que hizo la selección peruana en el campo. Y para nosotros, que llegamos con la fe, es un momento histórico.

Nunca había visto tantas mujeres lindas en un estadio. Qué digo lindas, muy bellas. Era impresionante. Estoy hablando estrictamente de la belleza y sin faltar el respeto a nadie. Seré sincero, creo que terminé con tortícolis o me entró aire en el cuello, creo. Era una cosa de locos. Por aquí, por allá, más allá, más acá. Ese dejo tan amable, tan servicial, hacen que uno se sienta muy halagado, que no sea necesario un “por favor” o un “gracias” de su parte. Hace que en más de una oportunidad me derritiera no solo por el calor. A buen entendedor, pocas palabras.

YO SOY ‘CUTO’ GUADALUPE, EL COMENTARISTA

Mi gente, ando feliz. También fue mi primera presencia como comentarista, conductor e hincha en tierras extranjeras de la ‘Bicolor’. Me siento muy fortalecido y bendecido con lo que fue la presentación de la ‘blanquirroja’. Veo el video que me grabó mi productor el ‘Huachano’ Lara, que ya superó de lejos el millón de reproducciones en Trome.pe, y que todos los medios peruanos han compartido, me hacen fortalecer mi fe.

Luego de expresar mis gritos de alegría y confirmando que la fe es lo más lindo de la vida, sigo con más fervor la palabra de Dios. Realicé mi despacho desde mi hotel en Barranquilla para Trome.pe y una vez que terminamos nos fuimos a cenar en un punto donde estaban la mayoría de peruanos celebrando el triunfo de Perú. La Troja fue el punto de concentración de los hinchas. Allí continúo la celebración de los hinchas peruanos.

'Cuto' Guadalupe en medio de la hinchada peruana, en el partido ante Colombia.

En eso punto me encontré con mi causa Víctor Hugo Dávila, reportero del programa la Banda del Chino. El ‘Reportero del Pueblo’ estaba en vivo para su programa y me pide una cosa rápida, un pequeño baile a mi estilo. Luego de esa presentación, con eso me picaron el diente. En el camino por la zona del movimiento me encontré con los hinchas peruanos que habían mostrado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla una banderola peruana con mi lema: La fe es lo más lindo de la vida. Ella, Pierina Chávez, una de las líderes de la Comunidad Perú al Mundial, me solicitó una foto. Les agradecí que ellos hayan inmortalizado mi frase en la bandera peruana.

Seguimos avanzando y encontramos un ‘point’ muy interesante. Un punto para cenar con buena música. Mi cuerpo sintió esa energía, ustedes saben que la música es mi otra pasión.

Pedí mi comida y la música me activó como si me hubiese tomado un par de Red Bull. Sonaron muchos temas hasta que apareció ese clásico tema ‘En Barranquilla me quedo’, del gran Joe Arroyo. Era imposible no bailarlo. No lo duden, dejé el nombre del Perú en alto. Pero lo que no pude hacer es tomar mi cervecita. Solo me quedó salivar, ya que no puedo beber tras mi reciente operación. Luego cenamos y a la 2 de la mañana ya estaba en el sobre.

¿ME QUISIERON SECUESTRAR?

Al día siguiente, en el aeropuerto de Barranquilla comenzó una pesadilla que no se la deseo a nadie. Nos bajaron del avión. A todo mi equipo. Así como lo leen. La empresa Latam, nos hizo pasar un mal momento, pero me dije que nada opacará este momento que estamos viviendo. ¡Sentí que la aerolínea me quería secuestrar! No me aseguraban poder volver a Perú hasta el miércoles. Querían que ‘La Fe de Cuto’ se quede en Barranquilla y que no esté para el partido del martes ante Ecuador.

Sinceramente, nada quería que malogre mi primera experiencia como presentador e hincha de la selección peruana. Ese triunfo no quería que se malogre por nada en el mundo.

Vi abordar a mis colegas Pedro García, Michael Succar, ‘Puchungo’ Yáñez, Magaly Medina y a su esposo. Todos pudieron abordar, pero ‘Cuto’ Guadalupe perdió. No era justo.

Nos pusimos bravos y luego de una larga ‘charla’, y de recompensa una hamburguesa simple, logramos que LATAM nos suba a un vuelo con más escalas que el que nos llevará a Qatar: Barranquilla-Bogotá-Santiago de Chile-Lima. Luego de casi 20 horas de vuelos y conexiones por Sudamérica llegamos a Lima el domingo a las 10 de la mañana.

A mi selección peruana le pido jugar el partido como una verdadera final. Ante Ecuador nos jugamos 3 puntos de oro y lo debemos jugar como tal.

Sigamos por ese camino, jugando serios y encarando el partido con la seriedad del caso estaremos más cerca de Qatar 2022.

Y para terminar, mi gente: estoy muy agradecido al aprecio de los hinchas que se han identificado mucho con ‘La fe de Cuto’. Sinceramente he sentido ese cariño espontaneo en cada lugar por donde caminé en Barranquilla. Gracias al diario Trome que me permite llegar a mis seguidores, a Fritz Sport, tu aliado para el éxito, por hacer posible el viaje a mi equipo de ‘La fe de Cuto’. No se olviden que la fe es lo más lindo de la vida. Nos vemos el viernes, ¡se viene una entrevista que sacará candela!

MÁS FÚTBOL E HISTORIAS: