Referirse a Javier Saviola es hablar de uno de los jugadores argentinos que tuvo el lujo de vestir los colores de los poderosos clubes españoles Barcelona y Real Madrid. El argentino gambeteaba piernas rivales con facilidad y sabía ubicarse en el área como delantero para definir en primera marcando unos verdaderos golazos.

Inteligente, veloz, goleador. Cualidades que tenía Javier Saviola como futbolista que le permitió tener una carrera exitosa. Hoy se da un tiempo para hablar con TROME en la antesala al Argentina vs. Perú por Eliminatorias.

ARGENTINA VS. PERÚ: EL EQUIPO DE LIONEL SCALONI

Todos estamos viendo a una selección argentina totalmente renovada y con un cambio drástico, un cambio enorme en todo sentido en lo grupal que se ve que hay una unión muy grande. El factor de Lionel Scaloni en todo esto tuvo mucho que ver en todo esto, ya que comenzó a citar a jugadores que antes eran impensados que se convoquen. jugadores tan jóvenes y jugadores que no tienen tanto nombre, realmente al día de hoy, la selección hay un grupo grande de jugadores de mucha calidad.

Se ha reforzado muy bien en la portería con Martínez, que está demostrando ser uno de los mejores porteros del mundo. Defensivamente también la dupla de centrales que ha formado es una dupla increíble que hace mucho tiempo que Argentina no tenía tanta contención en lo defensivo.

COPA AMÉRICA: LO QUE SIGNIFICÓ PARA ARGENTINA

Después jugadores que todos conocemos como Di María, Messi que está pasando un momento extraordinario en la selección, yo creo que para mí de los mejores, lo de la Copa América fue un alivio y la selección ahora mismo se ha sacado ese peso de encima de no tener ningún título y pareciera que todo va sobre rieles, con jugadores que están pasando un gran momento.

Rodrigo De Paul también está en un nivel muy alto y la mayoría lo está. Creo que la selección está en uno de sus mejores momentos después de muchos años y creo que hay que aprovecharlos y seguir confiando en esta selección y cuerpo técnico.





PERÚ: “UN RIVAL DURISIMO”

Hablando de Perú siempre fue difícil, en los últimos años a Argentina, con los recientes partidos que nos hemos enfrentado siempre ha sido un rival durísimo. Sabemos los jugadores también de Perú que ahora como dices no tiene ese margen de error, por eso va a ser un componente muy lindo ¿no?, para el partido porque Argentina está pasando por su mejor momento y por su parte Perú con esa necesidad de empezar a ganar, creo que va a ser un partido muy emotivo.

LIONEL MESSI y TODO EL EQUIPO

Hablamos de Lionel Messi que para mí es uno de los grandes que ha dado el fútbol en la historia. Por suerte lo podemos disfrutar, por suerte hemos nacido en este siglo para ver jugar a Messi, creo que es algo espectacular no solo para Argentina, sino para el mundo del fútbol. Creo que Messi se ha hecho un fenómeno mundial ¿no?, que admiramos todos. Nosotros, los argentinos, porque ha nacido en nuestro país, pero creo que el fútbol lo admira.

Es cierto que él quería y lo que todos queríamos en Argentina era que él ganará un título tan importante como lo es la Copa América con Argentina y sí está claro, tanto para él como muchos de los jugadores que hoy están, ha sido un alivio el título, pues era como una piedra que se sacaron encima y ahora es todo confianza. Argentina pasa un gran momento y eso se nota con los rivales, ya vimos el último partido con Uruguay, la manera y la superioridad con la que ha ganado, yo creo que estamos hablando de un gran momento de la selección.





EL FACTOR RICARDO GARECA EN PERÚ

Hay que reconocer que el fútbol peruano ha crecido muchísimo en los últimos años de la mano de Gareca y jugadores que se han transformado y se han hecho importantes en esa selección. Por eso, te digo que Perú ya es una selección que compite, que quiere entrar a los mundiales, que no se le hace fácil jugarle a los rivales.

Así que por eso, te digo, que ya es una selección a respetar, ya que siempre se nos ha hecho difícil. Creo que el fútbol peruano está en esa etapa de crecimiento, ya eso unos años. Esta eliminatoria quizás no viene como ellos pretendían, pero todavía queda mucho tiempo y seguramente Perú va a tener esa posibilidad de seguir progresando que dé seguro todo el pueblo peruano quiere.

CÓMO PERÚ PUEDE PLANTEAR EL PARTIDO A ARGENTINA

Para mí es complicado plantear un partido con un Argentina que viene a un nivel para temer, ¿no? Porque sin duda viene bien en lo anímico, en lo futbolístico y aspecto defensivo, como te dije se ha ganado un respeto muy grande y por eso creo que es complicado. Ya vimos a Uruguay que planteó el partido con una línea de cinco, tres centrales y así con ese sistema, Argentina con todas las posibilidades de gol que tuvo ganó el partido.

Yo creo que va a tener un trabajo importante el técnico de Perú para saber que es lo mejor para su selección. Ahora mismo, creo que Argentina es un rival muy complicado para vencerlo tácticamente y Perú va a ser un trabajo perfecto si quiere ganar.

PAOLO GUERRERO

A mí siempre me gustan los delanteros y los jugadores que juegan bien al fútbol, que hacen cosas distintas. A mí, Paolo Guerrero es un delantero que me encanta y siempre me gusto en los equipos que estuvo. Es un grandísimo delantero y me agrada la forma en que juega.

JAVIER SAVIOLA: UN MENSAJE A LOS NIÑOS Y JÓVENES

Yo lo que realmente le digo a los jóvenes, que he estado en bastantes momentos de compartir con ellos, aconsejarlos, de vivir historias y poder contarles mi experiencia desde muy chico, donde estuve en etapa de formación en equipos. Realmente me gusta mucho, porque el joven intenta aprender, intenta escuchar la mayoría, quizás no todos, porque al joven desde muy chico hay que enseñarle.

El formador tiene que enseñarle eso de la humildad, los valores, su familia y la gente que siempre tiene a lado. Después, independientemente de que salga mejor o peor jugador, y después tenga la suerte de jugar en un equipo importante o que juegue con sus amigos en el barrio, uno debe tener valores, humildad y respeto por la gente, por su trabajo. Respetando los horarios, al compañero, a la gente que trabaja en el club. Y a mí me ha ido bien, ya que siempre me manejé así en los clubes que he ido.

Por eso, creo que una vez que me retiré lo más importante para mí no ha sido el retiro del fútbol, sino de qué manera retirarme, siendo una persona querida, tocando las puertas y que la gente te atienda amablemente, eso para mí es la mejor enseñanza que he podido tener.

Javier Saviola fichó por el año 2007 en el Real Madrid (Getty Images)

ANDORRA: DONDE VIVE SAVIOLA

Yo vivo aquí en Andorra desde hace seis años. Me retiré en el 2015 en River Plate y después me vine a vivir aquí, que está muy cerca de Barcelona y tengo mucho contacto con las academias del ‘Barza’, con el club Barcelona. Y estoy muy feliz, contento de estar con mi familia, tengo una niña de ocho años y un niño de seis años, disfrutando esta etapa muy linda.

¿QUÉ HACE AHORA JAVIER SAVIOLA?

He estado en el tema de comentarista deportivo, comenté la última Copa América para una televisión en Barcelona. Después estuve en el Mundial comentando para varios canales y estuve metido en el tema de formación acá, en Andorra, en formación de chicos para la selección. Estuve jugando al futsal durante cinco años y este año lo dejé, pero es algo que me apasiona y lo he jugado en estos últimos años. Cuando saleN partidos del Barcelona Leyendas salgo a jugar. Me encanta el deporte y Andorra es un país que te da esa posibilidad.

