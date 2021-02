Jefferson Farfán trabaja incesantemente en la Videna en busca de su mejor estado físico y mientras se cambiaba en el vestuario de la selección peruana no pudo evitar grabar un video del casillero de André Carrillo y compartirlo desde su cuenta de Instagram. La respuesta de la ‘Culebra’ no se hizo esperar y anunció su pronta llegada a los entrenamientos con una divertida frase.

La amistad entre Jefferson Farfán y André Carrillo es una de las más sólidas en el grupo de Ricardo Gareca. Ambos se juegan diversas bromas, y en esta ocasión el delantero del Al- Hilal también ha buscado provocarle una sonrisa a goleador que trabaja en solitario. “Ya llego para que esos mocosos me escuchen. No me robes nada, por favor”, expresó.

André Carrillo será una de las alternativas de Ricardo Gareca ante la imposibilidad de poder contar con la ‘Foquita’ para este complicado partido en la altura de La Paz. Farfán suma días de trabajo con el preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, en busca de meterse en la convocatoria ante Bolivia y Venezuela.

André Carrillo responde mensaje de Jefferson Farfán (Instagram)

La recuperación de Jefferson Farfán de su lesión en la rodilla evoluciona favorablemente, motivo por el cual Ricardo Gareca decidió que participe de microciclo junto a los jugadores del torneo local.

La selección peruana afrontará su primer partido del 2021 ante Bolivia, este 25 de marzo Estadio Hernando Siles de La Paz. Según lo estipulado por Ricardo Gareca, la ‘Blanquirroja’ trabajará en la Videna y recién 24 horas antes del duelo viajarán a la capital boliviana.

