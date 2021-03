Jefferson Farfán entrena con la selección peruana con la tranquilidad de tener “un as bajo la manga”. La ‘Foquita’, quien ‘dejó en visto’ a Deportivo Municipal y a Alianza Lima, está pensando en fichar por un equipo grande de Sudamérica para este 2021 y para ello contaría con el respaldo y las buenas relaciones de Ricardo Gareca.

El aval del ‘Tigre’ parece convertirse en uno de los puntos más fuertes para que el delantero de la ‘Blanquirroja’ vuelva a un equipó top de Sudamérica y así lo ha dejado en claro Aldo Olcese, uno de sus excompañeros en Alianza Lima y la selección peruana, quien intentó convencerlo de ponerse la ‘franja’ este año.

“Conversé con Jefferson, en un comienzo decía que no sabía nada. Después me dijo que una vez se acercaron a su representante, pero que este no le habló de montos, ni nada de eso. Le he mandado 300 audios, intentando convencerlo. Considera que puede jugar un año en el extranjero, porque quiere estar bien para la selección. Quiere tener un ritmo importante para dar lo mejor con la selección peruana”, dijo para ‘Radio Ovación’.

Jefferson Farfán encuentra su mejor forma en la Videna (Instagram)

Néstor Bonillo, está llevando rigurosamente la rehabilitación de Jefferson Farfán para que sea una opción en la fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela. El delantero pasaría a un siguiente nivel desde este lunes, pues dejaría los trabajos diferenciados para empezar a entrenar con el resto del grupo.

Cabe mencionar que durante la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas el jugador tendrá la opción para definir si finalmente desea fichar por un club de la Liga 1, pues el libro de pases se cierra este 26 de marzo, un día después del duelo con la selección de Bolivia, en La Paz.

