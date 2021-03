Las Eliminatorias a Qatar 2022 han quedado suspendidas y eso ha sido motivo para que Jefferson Farfán y Luis Advíncula se encontraran en una sesión en vivo de Instagram donde mostraron su posición ante inesperada decisión de la FIFA y Conmebol que afecta a la selección peruana.

“Cancelaron los partidos, negro, y todavía no han reprogramado ¿no?… Y yo corriendo como un huev… ¿Qué, después de la Copa América? En junio todavía vamos a jugar. Asu mare, Dios mío”, dijo la ‘Foquita’ preocupado por la inactividad con la selección peruana.

Luis Advíncula le dio un panorama de lo que pasaba en Europa “Los que estamos aquí teníamos que hacer quince días de cuarentena obligatoria. Aquí nosotros somos dos Renato Tapia y yo. En Inglaterra también cerraron, imagínate el problemón”, dijo Advíncula.

Jefferson Farfán reacciona así ante suspensión de Eliminatorias (Instagram)

El delantero respondió a algunos de los comentarios de los hinchas que seguían el diálogo. “La gente no entiende. La gente cree que las lesiones son simples de recuperar. Una rotura de rodilla cree que te operan y puede jugar al día siguiente puedes jugar. Gente entiendan, eso es un proceso, como dice mi compadre Paolo Guerrero”, contestó.

“Ya estoy bien, pero jugaré con rodillera”

La ‘Foquita’ también dio una gran noticia a sus seguidores “¡Ya estoy a ‘Rompe’! Ahora, juego el primer partido y crash jajaja. No, ahora me voy a poner rodillera. Soy salado, negro, las dos rodillas”, contó.

El trabajo de Jefferson Farfán en la Videna ha sido vital para su recuperación. “Ya estoy bien ya. Adrián (Vaccarini) me ha dado... Estamos con Ruidíaz y Marco López, pero a Raúl le ha dado… ‘De pollo y chancho’, que abusivo, lo ha hecho correr… pero al final te pone bien, eso es lo bueno”, reconoció sobre el trabajo del PF de Ricardo Gareca.

Se vacilan de André Carrillo

Los seleccionados también comentaron el buen momento de André Carrillo con la selección y en Arabia. “Has escuchado lo que dice Carrillo: Ya no me pidan más, no puedo hacer más goles tampoco. No puedo jugar yo solo todos los partidos. Confórmense con lo que hay dice, que pende… jajaja”, dijo el goleador entre risas.

“Negro tu estas soltero no”, pregunta Farfán a Luis Advíncula. “Cien por cien papi ¿Tú también no?”, devolvió el jugador de Rayo Vallecano. “Claro, mejor no hay que hablar de eso porque después empieza la gracia jajaja”, finalizó.

