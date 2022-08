Juan Reynoso fue oficializado como nuevo técnico de la selección peruana este miércoles en La Videna. Durante su primera conferencia de prensa en el cargo, el ‘Cabezón’ fue interrogado recientemente sobre si tuvo algún contacto con Ricardo Gareca, el saliente estratega en la ‘Bicolor’.

El entrenador peruano detalló que no ha tenido la oportunidad de dialogar con el ‘Tigre’ tras su salida de la selección peruana, pero remarcó que tienen una conversación pendiente.

“ No he tenido la suerte, creo que no era el momento, pero seguro hay una conversación pendiente. Dios quiera que sea mano a mano, para hablar de distintos temas. Como hablamos la gente de fútbol, para retroalimentar. Seguro él va a ayudar más de lo que yo pueda decir ”, manifestó.

Tras ello, Reynoso brindó detalles de cómo se dieron las negociaciones con la FPF para poder convertirse en el sucesor de Ricardo Gareca con la ‘Bicolor’.

“ Como corresponde, después que se da la salida de Ricardo, después que da la conferencia de prensa, unos días después hablo con Juan Carlos, luego con Agustín y Jean Marcel Robilliard para cruzar teléfonos. Desde aquella fecha a ahora ha sido una vorágine de adrenalina, en donde ha primado primero lo emocional, luego lo racional y hoy ambas partes se conjugan. Es la mejor decisión de cara a lo que viene a mi carrera y en lo que siento que puede aportar al fútbol peruano ”, sentenció.

¿Cuáles son los títulos nacionales que ha ganado Juan Reynoso como DT?

En el 2009 y 2015, Juan Reynoso ganó los títulos nacionales del fútbol peruano con Universitario y Melgar, respectivamente. Además, en el extranjero rompió una larga sequía de Cruz Azul al levantar el campeonato nacional de Liga MX el 2021.

